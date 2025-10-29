Что надо знать о брачном договоре – узнали у юриста

Когда любовная лодка разбивается о быт, на смену любовной идиллии приходит развод и раздел имущества. Обезопасить себя от судебных тяжб можно немножко заранее, заключив брачный договор. О том, гарантирует ли этот документ спокойствие, уверенность и безопасность в будущем, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i». В чем различие между брачным договором и соглашением о детях – объяснила юрист. Ольга Бурлакова, ведущая:

Кто, когда и как может заключить брачный договор? Мне кажется, это надо повторять постоянно, чтобы люди уже все-таки запомнили. Какие нюансы, даже самые необычные, можно прописать в этом договоре?

Алена Матиевич, основатель и руководитель юридической компании:

В нашей стране в соответствии с Кодексом о браке и семье – это все та же статья 13. Она достаточно большая, имеет подпункты. Она регламентирует нам вопросы брачного договора. У нас брачный договор могут заключить люди, намеревающиеся вступить в брак, а также супруги на протяжении в любом формате своих брачных отношений. Также я затрону: есть такой нюанс – это исключение, но тем не менее оно есть. Также есть такое исключение, когда брачные договоры, со стороны права их уже нельзя назвать брачными, потому что брак расторгнут, но тем не менее схожие соглашения заключаются уже после расторжения брака. Таких два вида – это соглашение уже об участии в воспитании детей, которые заключаются уже после расторжения брака. Также у нас есть режим раздела совместно нажитого имущества, в том числе уже после расторжения брака. Но это исключения.