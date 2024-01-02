Качество во всём. Вот почему Лукашенко в своё время сохранил ГОСТы

Качество, которое давно стало стилем жизни белорусов, национальной чертой, а теперь и символом всех начинаний. Именно с таких слов Президента стартовал новый 2024 год. В стране он объявлен Годом качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По-белорусски – значит, качественно. Таков международный мейнстрим у нашей страны. Еще на заре независимости глава государства вместе со сбережением госсобственности, настоял и на сохранении ГОСТов – золотого наследия советского прошлого. В итоге наши продукты питания стали визитной карточкой белорусского качества.

К слову, именно поэтому под видом белорусских сыров и колбас нечестные игроки рынка пытаются продавать другие бренды. У нас в стране большое внимание уделяется контролю качества. Это ценят потребители, и это необходимо сохранить. С таким предложением к Президенту обратились во время визита Первого на гомельское предприятие «Кристалл». Белорусский товар, как и изделия из драгоценных материалов, должен быть отмечен знаком качества. Лукашенко: «У нас экономика, как в Германии. А кто скажет, что мы лучше, чем немцы работаем?» Подробнее.