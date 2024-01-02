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Качество во всём. Вот почему Лукашенко в своё время сохранил ГОСТы

02 января 2024 13:50
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Качество, которое давно стало стилем жизни белорусов, национальной чертой, а теперь и символом всех начинаний. Именно с таких слов Президента стартовал новый 2024 год. В стране он объявлен Годом качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Качество во всём. Вот почему Лукашенко в своё время сохранил ГОСТы-1

По-белорусски – значит, качественно. Таков международный мейнстрим у нашей страны. Еще на заре независимости глава государства вместе со сбережением госсобственности, настоял и на сохранении ГОСТов – золотого наследия советского прошлого. В итоге наши продукты питания стали визитной карточкой белорусского качества.

Качество во всём. Вот почему Лукашенко в своё время сохранил ГОСТы-4

К слову, именно поэтому под видом белорусских сыров и колбас нечестные игроки рынка пытаются продавать другие бренды. У нас в стране большое внимание уделяется контролю качества. Это ценят потребители, и это необходимо сохранить. С таким предложением к Президенту обратились во время визита Первого на гомельское предприятие «Кристалл». Белорусский товар, как и изделия из драгоценных материалов, должен быть отмечен знаком качества.

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Качество во всём. Вот почему Лукашенко в своё время сохранил ГОСТы-7

Белорусы – это русские со знаком качества. Об этом нередко напоминает Президент. Белорусы – это и европейцы со знаком качества. Это напоминает окружающая нас действительность: ухоженные поля и улицы городов. Теперь понятие «белорусское качество» должно выйти за рамки определения продуктов питания. Повысить уровень продукции необходимо и машиностроителям, и строителям. За минувший год глава государства открыл ряд новых рынков дальней дуги, удалось достигнуть договоренностей о более широком присутствии наших товаров в Российской Федерации. Это год ориентирует на повышение качества каждого отдельного трактора и в целом жизни белорусов.

# Год качества # общество # Александр Лукашенко

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