Ярмарка ручного декора в Несвиже. Посмотрите, что можно сделать из обычных крышек и бумаги

Шитые и вязаные игрушки, праздничные композиции и декорированные бутылки. Традиционная рождественская ярмарка проходит в Несвижском центре культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все работы – авторские задумки мастеров народного коллектива «Дыяменты Нясвіжскага краю». Это люди разных возрастов и профессий, которых объединяет любовь к декоративно-прикладному искусству. Мастера следят за трендами и работают в различных техниках.

Например, Лилия Дейко в своем творчестве использует много натуральных материалов и то, что всегда под рукой почти у каждой хозяйки: сушеные цветы, еловые лапки, крышки из-под банок, бумагу.

Лилия Дейко, мастер народного коллектива «Дыяменты Нясвіжскага краю»:

Здесь я использовала лаванду, колосок пшеничный есть. Это из обычных закатных крышечек-закруток. Кусочек ткани накладывается, клеевой пистолет используется. Две такие крышки между собой склеить, полосочку кружева – и все, украшаем.

Виктория Лукашевич, руководитель народного коллектива «Дыяменты Нясвіжскага краю»:

Народный коллектив участвует везде, во всех областных, республиканских и районных выставках и мероприятиях. К новогодним праздникам выставка более обширная, так как у нас много утренников, концерты новогодние. Большая посещаемость людей, поэтому ассортимент, выбрать и сделать подарки своим родственникам, у нас очень большой.