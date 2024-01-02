Детей педагогов Минска и области поздравили в центре художественного творчества

Не только подарки, но и приятные эмоции. Участниками благотворительного марафона стали дети педагогов столицы и Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие организовало Министерство образования Беларуси. Праздник собрал около 400 детей, их родителей и учителей. Площадкой для поздравлений стал Национальный центр художественного творчества детей и молодежи. Здесь для мальчиков и девочек провели мастер-классы, работали интерактивные зоны, каждого поздравили Дед Мороз и Снегурочка.

Маргарита Кочеткова, учащаяся средней школы №32 Минска:

Я участвовала в конкурсе, где надо было сделать оригами. Я сделала красивого дракона. Мне очень здесь нравится. Различные конкурсы интересные.