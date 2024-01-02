Свыше 160 тыс. иностранцев приняли белорусские санатории в 2023 году

Свежий воздух, тишина и сервис. В белорусских здравницах в эти дни многолюдно. Есть постоянные клиенты. Многие бронировали места за несколько месяцев. Среди гостей не только наши соотечественники, но иностранные туристы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В наши санатории приезжают не только оздоровиться и отдохнуть, но и оценить красоту белорусской природы. Гости отмечают высокий уровень сервиса. Каждая здравница подготовила для отдыхающих широкую развлекательную программу на свежем воздухе. Ее составляли так, чтобы весело было и детям, и взрослым. Обязательно игры, песни, танцы и угощения, с акцентом на белорусскую кухню.

Мы находимся в санатории 2 недели, впечатления положительные, все очень хорошо. Организована работа, лечебные процедуры проходят тоже на достаточно хорошем уровне. Новогодний праздник – замечательно. В планах, может быть, еще посетить Беларусь, и не один раз. Потому что ваша республика произвела на нас довольно-таки хорошее впечатление.

Наша дружа сохранялась с Беларусью, я очень благодарна вашей стране, маленькой и уютной, а самое главное, чистой и душевной.