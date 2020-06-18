Качество услуг ЖКХ, начисление зарплат, строительство жилья. С какими вопросами обращаются белорусы к Администрации Президента

Новости Беларуси. Качество услуг ЖКХ, начисление зарплат, вопросы строительства жилья. Разобраться в сложных ситуациях белорусов помогают представители Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжается традиционная практика выездных приемов и прямых телефонных линий. Так, сегодня, 18 июня, в Островецком райисполкоме звонки от белорусов принимает замглавы Администрации Президента Андрей Кунцевич. С 12 часов он готов встретиться с заявителями лично.

Сегодня же в Миорах разобраться в проблемах жителей помогает начальник главного управления кадровой политики Администрации Юрий Кривошеев.

В пятницу, 19 июня, начальник главного государственно-правового управления Евгений Коваленко выслушает граждан, а также ответит на звонки в Слонимском райисполкоме.