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Жара и ливни. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

18 июня 2020 08:19
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Новости Беларуси. Жара и ливни: такой прогноз от синоптиков на сегодня, 18 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Жара и ливни. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности-1

По данным «Белгидромета», в большинстве районов прогремят грозы. Местами пройдет град. Непогода будет сопровождаться сильным ветром, скорость которого приблизится к шквалистым значениям. Порывы будут достигать 15-20 м/с. При этом максимальная температура воздуха в течение дня ожидается до +31 градуса.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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