Где в Минске можно увидеть вековые деревья? «Всё, что сверху, практически такая же часть находится и в земле»

Деревья-долгожители – это неприкасаемые памятники природы местного значения. Всего в столице 38 таких, живых свидетелей ушедших эпох. Среди них и дубовая аллея в парке Курасовщина, столетние деревья в Александровском сквере, Губернаторская липа и старожилы дубово-липового массива «Белая дача». Татьяна Шеменкова, начальник отдела контроля за охраной и использованием земель, лесов, животного и растительного мира Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Запрещается незаконное уничтожение, повреждение объектов растительного мира, проведение работ, которые могут вызвать изменение гидрологического режима, почвы, засорение и загрязнение территории.

Зеленым старожилам положен особый уход. Команда ученых, благодаря новейшей технике, может определить не только возраст дерева, но и его внутреннее состояние. А это – шанс спасти долгожителя в нужный момент от гибели.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов городского хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

В этом году мы обследовали тополь-великан в парке Горького и для того, чтобы предотвратить разрывы его во время сильных штормовых ветров, было выполнено усиление кроны. Как для людей проводят рентгеновское обследование, такое же обследование провели и для этого тополя.

По соседству с тополем-великаном расположились и другие не менее ценные деревья, памятники природы. Анжелика Пузанкова:

В основном, старались его насытить экзотами, т. е. здесь есть и сосны, и кедровые, и веймутова. Шикарные тополя, в том числе тополь белый. Считалось, что тополь – самая очищающая город порода, поэтому его активно высаживали в городе. Горожане его не любят за пух, но его нужно любить за то, что он очищает воздух.

Особая ценность и сокровище этого места – знаменитая столичная долгожительница – двухсотлетняя липа, которую, согласно истории, когда-то своими руками высадил губернатор Минска Корнеев в год основания парка. Анжелика Пузанкова:

У нее возраст больше 140 лет, возможно, больше 180. Надо понимать, что все, что у дерева сверху, практически такая же часть находится и в земле. Все стараемся максимально сохранить, чтобы эти деревья, которые видели наши родители, увидели наши дети и внуки.

На территории Александровского сквера также сохранились уникальные образцы из мира природы. Топ-список открывает могучий клен в самом центре парка. Ученые полагают, что его раскидистые ветви впервые увидели солнце сотню лет назад, примерно в год установления знаменитого фонтана «Мальчик с лебедем». Анжелика Пузанкова:

Ему больше 140 лет. Будем надеяться, что ему ничего не будет угрожать. Он видел много истории нашего Минска, он пережил столько событий: и одну мировую войну, вторую мировую войну, и с нами уже сколько существует рядом, вернее мы с ним существуем рядом, поэтому надеюсь, что и дальше будет все хорошо с ним.