«Нужно не сбавлять свою марку». Рота почётного караула представит Беларусь на параде Победы в Москве

Военнослужащие сводной роты почетного караула представят Беларусь на параде в Москве. В общей колонне промаршируют 73 наших бойца. 24 июня грандиозное шествие армий разных стран развернется на фоне величественных стен Кремля. Дату выбрали неслучайно – день в день с парадом 1945 года, в котором шли реальные победители.

Владислав Шепелевич, командир сводной роты почетного караула, старший лейтенант:

Мероприятие юбилейное, нужно себя хорошо показать. Приятно, что люди, участвующие в этом параде, будут участвовать уже второй раз. Поэтому немножко проще, но и более ответственно, нужно не сбавлять свою марку.

Подготовка к празднику в России в самом разгаре. Наши военные ежедневно оттачивают на плацу технику и мастерство. К слову, белорусская рота почетного караула частый гость не только в соседних странах. Владислав Шепелевич:

Кроме участия в мероприятиях на территории Республики Беларусь, мы традиционно участвуем в мероприятиях за пределами нашей страны. Наша рота выезжала во Францию, в Катар, в Венесуэлу.

Доброй традицией стало и ежегодное участие в фестивале «Спасская Башня» в Москве. Это грандиозное «сражение» армий разных стран за любовь и восторги зрителей в этом году пройдет на Красной площади с 28 августа по 6 сентября. Наши гвардейцы в списке постоянных гостей.

Этот год для ребят, вообще, насыщен мероприятиями. Рота почетного караула в феврале отметила свой 25-летний юбилей. Наша съемочная группа была в казарме у ребят в апреле. Илья Прохорчик, Дмитрий Король и Николай Бирюк тогда готовились к самому важному событию в их солдатской жизни – к майскому параду в честь Дня Победы. Гардероб, плац, оружейная. Часы кропотливого труда и каждодневные шестичасовые тренировки. Всего за 15 минут несколько тысяч маневров.

Парад Победы девятого мая стал дембельским аккордом для ребят. В Москву они не попали, но передают большой привет «с гражданки» сослуживцам и офицерскому составу. Николай Бирюк, стрелок роты почетного караула Минской военной комендатуры (2019-2020), рядовой запаса:

Что хотелось бы пожелать своим ребятам, которые остались дослуживать, ребята, осталось не так уж много времени. Живите, проживайте каждый день! Цените то время, которое вы там находитесь, берите оттуда все самое лучшее, носите с собой это. Также хотелось бы пожелать вам искрометно выступить на предстоящем параде в Москве. У вас, действительно, остались мероприятия максимальной важности, поэтому, ребята, дерзайте! Буду за вами смотреть и за вас болеть!

Николай Бирюк до призыва в армию был артистом Белорусского государственного ансамбля танца. Но уже сегодня молодой человек хочет пойти в МЧС. Николай Бирюк:

Вот уже пошел ровно месяц как я закончил службу в роте почетного караула. Да, действительно время здесь течет совершенно иначе, совершенно другой ритм жизни, нет времени обдумать и принять какое-то важное решение. Остались, конечно же, привычки. В первую очередь, это всем известная привычка после армии – вставать в 6 утра. Неважно во сколько бы я не поставил будильник, в 6 утра начинается новый день, тело уже в работе.