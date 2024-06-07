«Качество руководства – на двоечку». Алёна Дзиодзина о зарубежных политических лидерах

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Проблемный аспект части зарубежных политических лидеров зачастую состоит в том, что с самопрезентацией у них все отлично, а вот качество руководства – на двоечку. Ведь между тем, чтобы театрально поправлять руководящий пиджак, сообщая, как много полезных задач было сделано, и эффективно руководить по-настоящему, разница существует, как правило.

Своего рода «лакмусом» в таких случаях выступает народ и качество жизни обычных граждан. Абсолютно в любой стране всегда есть и недовольные. С точки зрения психологии общества в расширенной массе людей очаги с возмущенными – это норма.

Потому как общественность неоднородна, а недовольство отдельных людей формируется в совокупности очень разных факторов, не всегда политических. Однако речь сейчас об иных процессах. И заключая выводы об эффективности лидера, всегда важно смотреть «на срезе»: экономики, медицины, образования, трудоустройства и возможности мирных граждан добросовестно зарабатывать по призванию.

Так вот, если на данный момент посмотреть, что именно происходит с людьми в части стран современной Европы, то кризис лидерства налицо, в то время как ретрансляторов лидерских качеств и тезисов с перебором. Они критикуют, что где-то в чужой стране «не тот уклад жизни», не та политика, не тот Президент или не тот курс развития, в то время как данные соцопросов немного иначе распределяют фамилии...