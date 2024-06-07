«Качество руководства – на двоечку». Алёна Дзиодзина о зарубежных политических лидерах

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Проблемный аспект части зарубежных политических лидеров зачастую состоит в том, что с самопрезентацией у них все отлично, а вот качество руководства – на двоечку. Ведь между тем, чтобы театрально поправлять руководящий пиджак, сообщая, как много полезных задач было сделано, и эффективно руководить по-настоящему, разница существует, как правило.
Своего рода «лакмусом» в таких случаях выступает народ и качество жизни обычных граждан. Абсолютно в любой стране всегда есть и недовольные. С точки зрения психологии общества в расширенной массе людей очаги с возмущенными – это норма.
Потому как общественность неоднородна, а недовольство отдельных людей формируется в совокупности очень разных факторов, не всегда политических. Однако речь сейчас об иных процессах. И заключая выводы об эффективности лидера, всегда важно смотреть «на срезе»: экономики, медицины, образования, трудоустройства и возможности мирных граждан добросовестно зарабатывать по призванию.
Так вот, если на данный момент посмотреть, что именно происходит с людьми в части стран современной Европы, то кризис лидерства налицо, в то время как ретрансляторов лидерских качеств и тезисов с перебором. Они критикуют, что где-то в чужой стране «не тот уклад жизни», не та политика, не тот Президент или не тот курс развития, в то время как данные соцопросов немного иначе распределяют фамилии...
Алена Дзиодзина:
Не так давно мне попался рейтинг непопулярности политических лидеров. Первые места делят Шольц и Макрон, вблизи них фигурирует Сунак и Байден. Примечательно то, что как раз с их стороны и осыпается больше критики в нашу сторону. Они якобы знают, как нужно жить, управлять страной, как подобает решать конфликты и относиться президентам чужих государств к своему населению. Согласно их заявлениям в схожих тезисах, именно эти люди в настоящий момент «спасают окружающий мир», «демократию», чьи-то права и пытаются защитить самобытность украинцев.
Один только важный нюанс, что за этой картинкой внешнего героизма и лидерства население мирных граждан несчастно у них, а не там, где они критикуют. Если взглянуть на статистику в целом. Потому как презентовать себя эффективным лидером и эффективно властвовать – это разное. Когда наш Президент говорит о характерном кризисе лидерства для политики Запада, то, похоже, что говорит об этом: ретрансляторов много, в то время как лидеров нет.
Например, если просто взглянуть, как прошла неделя белорусского Президента – это была череда рабочих визитов в фокусе: как, с кем и где Беларусь могла бы еще посотрудничать. Договоры, развитие импорта, экспорта, экономика, иначе говоря, по результатам недели наша страна укрепилась на перспективу. И чем в то же время занимались коллеги на Западе: инвестиция войн, поставки оружия и резонансный вопрос – бомбить или не бомбить при помощи их оружия мишени в России. Руками украинцев...
По сути, принципиально разный характер активности: белорусский Президент вложил в созидание, в то время как часть представителей власти Европы предпочли инвестировать во вражду, ненависть, злобу, исходя из причинно-следственных связей, потому и рейтинги популярности у «героев» низкие. Вот и вся тайна «на пальцах».
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