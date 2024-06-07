Дни Минска стартуют на ВДНХ в Москве

Беларусь продолжает демонстрацию своих достижений на ВДНХ в Москве. 7 июня на крупнейшей выставочной площадке стартуют Дни Минска. На протяжении трех недель у гостей белорусского павильона будет возможность рассмотреть нашу столицу со всех сторон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый день с этой пятницы у экспозиции будет новая тематика: Минск медицинский, культурный, туристический и строительный, а также образовательный. Павильон Беларуси также станет переговорной площадкой для обсуждения перспектив взаимодействия в разных сферах. Гости познакомятся с техникой предприятий «МАЗ-МАН» и Минского автозавода. Тест-драйв велосипедов «Мотовелозавода» прямо в павильоне для всех желающих тоже обещают организаторы. Как и модные показы, театрализованные представления, концертную программу с популярными артистами и творческими коллективами, интерактивные площадки и мастер-классы.

Белорусский павильон на ВДНХ в Москве обновлен по поручению Александра Лукашенко и за короткий срок занял достойное место в ряду самых известных и эффективных презентационных площадок нашей страны за рубежом. Это гарантированный способ активизации контактов с российскими партнерами. Требование Президента – чтобы эта площадка демонстрировала лучшие достижения Беларуси.