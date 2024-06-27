Лазанья из блинов с творогом и корицей. Рецепт вкусного завтрака от шеф-повара

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Приготовим лазанью из блинов с творогом и корицей. Для этого блюда нам понадобится творог, изюм, яйца куриные, молоко, сметана, сахар, корица, коричневый сахар и мука.

Приступаем приготовлению. Берем творог, две пачки, приблизительно 400 граммов, добавляем коричневый сахар, две столовые ложки, изюм и все это перемешиваем. Также добавляем одно куриное яйцо и одну столовую ложку сметаны. Перемешиваем. Начинка практически готова.

Приступаем к приготовлению теста. Берем муку. Муки понадобится приблизительно 400 граммов. Так как наша лазанья сладкая, блины тоже будут сладкими. Добавляем три столовые ложки сахара, одно куриное яйцо. Чтобы наши блинчики были более эластичными, используем смесь молока и воды. Для начала замешиваем густое тесто. Это делаем для того, чтобы избежать образования комочков. Добавляем немного растительного масла, чтобы блины лучше отходили от сковородки.

Приступаем к обжарке блинов. Разогреваем сковородку с антипригарным покрытием, смазываем ее растительным маслом и хорошо прогреваем. Тесто для блинчиков делаем достаточно жидким. Они должны быть очень тонкими и нежными, так как у нас будет очень много слоев. Сковородка разогрелась, жарим блинчики. Выливаем тесто на сковородку, равномерно распределяем и делаем тоненький блин. Приблизительно 50 граммов теста на один блин. Если у вас нет много времени, чтобы выпекать блинчики, можно использовать классические листы готовые для лазаний и такую же начинку. На одну лазанью понадобится от 12 до 16 блинов. Блинчики очень тонкие и обжариваются по одной минутке с каждой стороны. Для ускорения процесса мы поставили вторую сковороду.

Блины готовы, приступаем к сборке лазаньи. Укладываем четыре блина на дно. Если мы используем форму железную либо стеклянную, которая нераздвижная, то их нужно смазать. Так как у нас будет форма раздвижная, мы ее смазывать не будем. Блины выкладываем так, чтобы закрыть полностью дно и остался борт, чтобы закрыть ее потом сверху. Берем четыре блина и закрываем все дно формы. Берем ложку сметаны и размазываем ее. Сверху немного коричневого сахара, корицы, творожной массы. Равномерно распределяем. Так как у нас много слоев, толщина слоя творожной массы должна быть небольшая.

Сверху укладываем блин и в таком же порядке промазываем каждый слой. Смазываем его сметаной, посыпаем коричневым сахаром, корицей и творожной массой. Укладываем последний блин. Сверху края закрываем. Смазываем все сверху сметаной, посыпаем коричневым сахаром. Коричневый сахар используется для того, чтобы блюдо было более коричневого, яркого цвета. Сверху добавляем корицу.

Отправляем блюдо в разогретую до 170 градусов духовку на 20 минут. Посыпаем лазанью сахарной пудрой.