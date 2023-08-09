«Кабельные сети – это стабильность, свет в каждом окне». Корзун пообщался с коллективом РУП «Минскэнерго»

Новости Беларуси. Перспективы развития предприятия, а также вопросы водоснабжения, жилищно-комунального хозяйства и благоустройства города. Заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун пообщался с трудовым коллективом филиала «Минские кабельные сети», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Встреча прошла в формате диалога – каждый мог задать интересующие вопросы. Речь шла о строительстве арендного жилья. Также обсудили капремонт отдельных жилых домов, где проживают работники филиала. Интересовали участников встречи и вопросы, связанные с жизнью города. Например, перевод Фрунзенского и Московского районов на водоснабжение из подземных источников, а также возможность продления велодорожек за пределы столицы.

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:

Цель посещения – это, безусловно, общение с трудовым коллективом предприятия. Потому что кабельные сети – это стабильность, свет в каждом окне столицы, вода в каждом кране.

Владислав Долгий, директор филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго»:

Любые встречи, безусловно, важны и особенно с руководством Минска. «Минские кабельные сети» – предприятие градообразующее, которое поставлено на обеспечение потребителей города надежным, бесперебойным электроснабжением.