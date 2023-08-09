Прямой эфир

«Кабельные сети – это стабильность, свет в каждом окне». Корзун пообщался с коллективом РУП «Минскэнерго»

09 августа 2023 13:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Перспективы развития предприятия, а также вопросы водоснабжения, жилищно-комунального хозяйства и благоустройства города. Заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун пообщался с трудовым коллективом филиала «Минские кабельные сети», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Кабельные сети – это стабильность, свет в каждом окне». Корзун пообщался с коллективом РУП «Минскэнерго»-1

Встреча прошла в формате диалога – каждый мог задать интересующие вопросы. Речь шла о строительстве арендного жилья. Также обсудили капремонт отдельных жилых домов, где проживают работники филиала. Интересовали участников встречи и вопросы, связанные с жизнью города. Например, перевод Фрунзенского и Московского районов на водоснабжение из подземных источников, а также возможность продления велодорожек за пределы столицы.

«Кабельные сети – это стабильность, свет в каждом окне». Корзун пообщался с коллективом РУП «Минскэнерго»-4

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:
Цель посещения – это, безусловно, общение с трудовым коллективом предприятия. Потому что кабельные сети – это стабильность, свет в каждом окне столицы, вода в каждом кране.

«Кабельные сети – это стабильность, свет в каждом окне». Корзун пообщался с коллективом РУП «Минскэнерго»-7

Владислав Долгий, директор филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго»:
Любые встречи, безусловно, важны и особенно с руководством Минска. «Минские кабельные сети» – предприятие градообразующее, которое поставлено на обеспечение потребителей города надежным, бесперебойным электроснабжением.

«Кабельные сети – это стабильность, свет в каждом окне». Корзун пообщался с коллективом РУП «Минскэнерго»-10

Филиал обслуживает в столице более 3 тысяч трансформаторных подстанций и 9,5 тысячи километров кабельных линий. Это равно расстоянию от Минска до Пекина.

# Электроснабжение # общество # Владислав Долгий # Олег Корзун # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Купил товар, а он не пришёл. Как не стать жертвой интернет-мошенников?
09 августа 2023 12:28

Купил товар, а он не пришёл. Как не стать жертвой интернет-мошенников?

После взрыва в Сергиевом Посаде медпомощь понадобилась свыше полусотни пострадавшим
09 августа 2023 11:43

После взрыва в Сергиевом Посаде медпомощь понадобилась свыше полусотни пострадавшим

Делегация спортсменов из трёх стран посетила Музей Великой Отечественной войны в Минске
09 августа 2023 11:23

Делегация спортсменов из трёх стран посетила Музей Великой Отечественной войны в Минске