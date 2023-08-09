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Делегация спортсменов из трёх стран посетила Музей Великой Отечественной войны в Минске

09 августа 2023 11:23
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Новости Беларуси. Мир и общее историческое наследие, то что сближает спортсменов еще больше. Сегодня, 9 августа, делегация спортсменов по пулевой стрельбе посетила Музей истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация спортсменов из трёх стран посетила Музей Великой Отечественной войны в Минске-1

Более 20 спортсменов из трех стран – Узбекистана, Казахстана и России – впервые побывали в залах крупнейшего хранилища военных раритетов. Реальные экспонаты, макеты, интерактивные и мультимедийные устройства – то, что помогает погрузиться в историю Великой Отечественной от ее начала до Победы. С неподдельным интересом гости рассматривали диорамы военных сражений, технику.

Делегация спортсменов из трёх стран посетила Музей Великой Отечественной войны в Минске-4

Умидбек Комолбеков, участник II Игр стран СНГ (Узбекистан):
История всегда была важной частью. Я сам любил историю в школе. Некоторые экспонаты прям не восстанавливались. Это порадовало – увидеть такое через столько лет в том же состоянии, в котором оно было еще тогда.

Делегация спортсменов из трёх стран посетила Музей Великой Отечественной войны в Минске-7

Марат Абдукаримов, тренер (Таджикистан):
Эти подвиги, которые совершали наши отцы, деды, прадеды, надо ценить, уважать, почитать. Вся сущность в этом заключается, что человечество должно жить в мире. Чтобы не было войн, надо это предотвратить. Мы делали эти соревнования, чтобы дружба была, вместе жили народы, знали друг о друге. Чтобы был мир. Это хорошо, что у вас этот музей. Первый раз я здесь.

Делегация спортсменов из трёх стран посетила Музей Великой Отечественной войны в Минске-10

Уже завтра представители иностранных делегаций отправятся в Хатынь. Почтить память героев и отдать дань уважения общему прошлому. Ведь именно спорт был и остается мощным инструментом для укрепления социальных связей и содействия миру. Он объединяет людей и помогает им преодолевать разногласия в столь напряженное время.

# Игры стран СНГ # общество # Фотофакт

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