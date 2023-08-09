Купил товар, а он не пришёл. Как не стать жертвой интернет-мошенников?

Ежедневно в руках недобросовестных «жителей» киберпространства появляются десятки новых цифровых инструментов для обмана доверчивых пользователей всемирной паутины. Между тем некоторые преступные схемы уже давно стали классикой жанра. Так, фишинг – все еще криминальный тренд. Один клик по фальшивой ссылке – и ты лишаешься всех своих сбережений.

Екатерина Нагорная, старший помощник прокурора г. Минска:

Все чаще граждане стали обращаться с сообщениями о неполучении товаров, приобретенных через сайты по 100 % предоплате. При этом возврат денежных средств продавцами не осуществлялся. Через непродолжительное время связь с якобы магазином прерывалась. Речь идет не об единичных случаях, а о десятках потерпевших по каждому подобному сайту.

Вероника Макаревич, корреспондент:

Не теряют актуальности и «тревожные» звонки. Под видом жертвы злоумышленник пародирует голос близкого человека, рассказывает о несчастном случае, требует материальной помощи. Суммы, порой, космические. Екатерина Нагорная:

Так, например, прокуратурой Ленинского района города Минска поддержано государственное обвинение в отношении 13 участников ОПГ, которая по схеме вишинга завладела деньгами более 900 потерпевших. Каждый из обвиняемых, которым на момент совершения преступления было от 17 до 34 лет, следовали заранее отведенной роли в данной ОПГ. Через банкоматы обналичивали похищенные деньги. Затем перераспределяли их между другими участниками организованной группы. Им назначено наказание в виде лишения свободы от 6 до 10 лет со штрафом в размере от 50 до 1 000 базовых величин. Прокуратурой города Минска направлен в суд еще ряд аналогичных уголовных дел. Чаще всего на удочку мошенников попадаются мнительные и неуверенные в себе люди. Среди жертв как взрослые, так и дети.

Кристина Зыкова, психолог:

Основная причина – это нестабильность и неустойчивость психики, неумение критически и без спешки анализировать полученную информацию. Еще причиной является страх, этим и пользуются мошенники в первые секунды. По определенным фразам они могут ввести человека в стрессовое состояние. В таком состоянии человек не сконцентрирован и уязвим. Чтобы не поддаваться на манипуляции, важно брать паузу, не принимать поспешных решений.