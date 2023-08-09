После взрыва в Сергиевом Посаде медпомощь понадобилась свыше полусотни пострадавшим

После произошедшего ЧП в Сергиевом Посаде на оптико-механическом заводе в среду, 9 августа, медицинская помощь понадобилась 52 пострадавшим. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу Подмосковья Сергея Воробьева.

Сообщается, что в критическом состоянии в реанимации находятся пять человек, семнадцать – госпитализированы. На месте ЧП работают двадцать три бригады скорой помощи и вертолет. Под завалами могут находиться люди.

Как сообщалось, взрыв произошел на территории завода на складе с пиротехникой: помещение арендовала сторонняя частная организация. На месте происшествия развернут оперативный штаб, разбор завалов продолжается.