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После взрыва в Сергиевом Посаде медпомощь понадобилась свыше полусотни пострадавшим

09 августа 2023 11:43
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После произошедшего ЧП в Сергиевом Посаде на оптико-механическом заводе в среду, 9 августа, медицинская помощь понадобилась 52 пострадавшим. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу Подмосковья Сергея Воробьева. 

Сообщается, что в критическом состоянии в реанимации находятся пять человек, семнадцать – госпитализированы. На месте ЧП работают двадцать три бригады скорой помощи и вертолет. Под завалами могут находиться люди. 

Как сообщалось, взрыв произошел на территории завода на складе с пиротехникой: помещение арендовала сторонняя частная организация. На месте происшествия развернут оперативный штаб, разбор завалов продолжается. 

# ЧП # общество # Сергей Воробьев

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