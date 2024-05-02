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К юбилею Брестской пограничной группы выпустили памятный конверт

02 мая 2024 08:34
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Памятный конверт выпущен к юбилею Брестской краснознаменной пограничной группы имени Феликса Дзержинского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К юбилею Брестской пограничной группы выпустили памятный конверт-1

Художественное оформление объединило историю и будни стражей границ. 80 лет назад, в начале мая 1944-го был сформирован 86-й отдельный пограничный отряд. Главной задачей военнослужащих стала охрана западных рубежей СССР в районе Бреста. С этого момента и началась летопись оперативно-служебной деятельности.

К юбилею Брестской пограничной группы выпустили памятный конверт-4

Константин Молостов, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Сегодняшнее мероприятие, как и все, посвящено великим датам в нашей стране. Для пограничников Беларуси это очень важно, очень красиво и знаково. Когда можно увидеть в таком прекрасном исполнении профессиональных мастеров те или иные события в развитии, в истории органов пограничной службы.

К юбилею Брестской пограничной группы выпустили памятный конверт-7

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:
Хотелось бы, чтобы все те подвиги, которые касаются пограничников, знало как можно больше людей, потому что это и воспитательный момент, и информационный. И здесь очень приятно то, что касается почтовой продукции, учитывая, что Всемирный почтовый союз состоит из более чем 192 стран, об этих событиях есть возможность узнать и в других странах. Поэтому пусть знают нашу историю, наши героические моменты, которые есть в истории нашей страны.

К юбилею Брестской пограничной группы выпустили памятный конверт-10

В обращение конверт запустили торжественно с церемонией гашения. Для коллекционеров он интересен и тем, что вышел небольшим тиражом.

# Госпогранкомитет # общество # Константин Молостов # Константин Шульган

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