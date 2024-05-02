К юбилею Брестской пограничной группы выпустили памятный конверт

Памятный конверт выпущен к юбилею Брестской краснознаменной пограничной группы имени Феликса Дзержинского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Художественное оформление объединило историю и будни стражей границ. 80 лет назад, в начале мая 1944-го был сформирован 86-й отдельный пограничный отряд. Главной задачей военнослужащих стала охрана западных рубежей СССР в районе Бреста. С этого момента и началась летопись оперативно-служебной деятельности.

Константин Молостов, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

Сегодняшнее мероприятие, как и все, посвящено великим датам в нашей стране. Для пограничников Беларуси это очень важно, очень красиво и знаково. Когда можно увидеть в таком прекрасном исполнении профессиональных мастеров те или иные события в развитии, в истории органов пограничной службы.

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:

Хотелось бы, чтобы все те подвиги, которые касаются пограничников, знало как можно больше людей, потому что это и воспитательный момент, и информационный. И здесь очень приятно то, что касается почтовой продукции, учитывая, что Всемирный почтовый союз состоит из более чем 192 стран, об этих событиях есть возможность узнать и в других странах. Поэтому пусть знают нашу историю, наши героические моменты, которые есть в истории нашей страны.