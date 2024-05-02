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Кто такие спелеологи и как тренируются белорусские исследователи? Рассказываем об экстремальной работе

02 мая 2024 07:36
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Кто такие спелеологи и как тренируются белорусские исследователи? Рассказываем об экстремальной работе-1

Прикоснуться к тайнам прошлого и найти выход из подземного лабиринта. Белорусские спелеологи покоряют самые опасные пещеры мира. Бездонные колодцы, гулкие своды и сады сталактитов – бесстрашные любители экстрима изучают удивительный мир, недоступный обычному человеку.

Кто такие спелеологи и как тренируются белорусские исследователи? Рассказываем об экстремальной работе-4

Антон Пыжик, спелеолог:
Спелеологи это разновидность туризма, люди, которые занимаются пещерами, исследуют их, посещают, наносят их на карты. С разными учеными мы сотрудничаем, то есть это и жуковеды, наши любимые товарищи, и геологи, в некоторых пещерах есть археологические находки, то есть с археологами. Ну и, соответственно, все, что интересует научные круги, мы можем им помогать. Ну а наша основная затея – это залезть поглубже и провести там какое-то время.

Кто такие спелеологи и как тренируются белорусские исследователи? Рассказываем об экстремальной работе-7

Ловкость и физическая выносливость – залог успеха, а потому и тренировки строго по расписанию. Вместо спортивного инвентаря – башни и деревья. Скалодром – еще одна важная полоса препятствий.

Кто такие спелеологи и как тренируются белорусские исследователи? Рассказываем об экстремальной работе-10

Находясь в пещере, организм совсем не отдыхает. А потому все экскурсии по недрам Земли в среднем длятся до семи дней. При этом на спуск и подъем уходит больше суток. Однако преодолеть непростой маршрут с комфортом можно. Опытные спелеологи разбивают лагерь, строят уютные апартаменты.

Подробности в видео.

# Профессии # общество # Эрика Лаврецкая # Вероника Макаревич

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