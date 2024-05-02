Кто такие спелеологи и как тренируются белорусские исследователи? Рассказываем об экстремальной работе

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Прикоснуться к тайнам прошлого и найти выход из подземного лабиринта. Белорусские спелеологи покоряют самые опасные пещеры мира. Бездонные колодцы, гулкие своды и сады сталактитов – бесстрашные любители экстрима изучают удивительный мир, недоступный обычному человеку.

Антон Пыжик, спелеолог:

Спелеологи – это разновидность туризма, люди, которые занимаются пещерами, исследуют их, посещают, наносят их на карты. С разными учеными мы сотрудничаем, то есть это и жуковеды, наши любимые товарищи, и геологи, в некоторых пещерах есть археологические находки, то есть с археологами. Ну и, соответственно, все, что интересует научные круги, мы можем им помогать. Ну а наша основная затея – это залезть поглубже и провести там какое-то время.

Ловкость и физическая выносливость – залог успеха, а потому и тренировки строго по расписанию. Вместо спортивного инвентаря – башни и деревья. Скалодром – еще одна важная полоса препятствий.