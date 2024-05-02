«Бытовой мусор, пакеты, бутылки». Водолазы рассказали, как очищают от мусора водохранилища Минска

Водонепроницаемые костюмы и патрулирование водоемов от А до Я. Столичные водолазы ежедневно в буквальном смысле погружаются в работу с головой. Вслепую и на ощупь собирают опасные предметы на дне водной глади, детально исследуют места массового отдыха и готовят их к купальному сезону.

Николай Медведь, заместитель начальника минского участка насосных станций гидротехнических сооружений производства по эксплуатации Вилейско-Минской водной системы УП «Минскводоканал»: По заявке балансодержателя «Минсклеспаркхоз» мы осуществляем очистку дна акваторий и пляжей города Минска и водохранилищ, прилегающих к городу Минску, в частности Заславское водохранилище, и ниже по течению находится водохранилище Криница.

Алексей Хиневич, водолаз первого класса второй группы специализации подводных работ УП «Минскводоканал»:

Минские пляжи, я думаю, готовы, учитывая, что мы прошли практически все, которые были в заявке. Самое главное, чтобы к купальному сезону граждане, которые приезжают на шашлыки и другие мероприятия по отдыху, не загрязнили их снова, потому что это происходит ежегодно и регулярно. Детские игрушки – самое необычное, а так все стандартно: бытовой мусор, пакеты, бутылки, много битого стекла находится, просто бросают в воду.