Прямой эфир

«Бытовой мусор, пакеты, бутылки». Водолазы рассказали, как очищают от мусора водохранилища Минска

02 мая 2024 08:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Водонепроницаемые костюмы и патрулирование водоемов от А до Я. Столичные водолазы ежедневно в буквальном смысле погружаются в работу с головой. Вслепую и на ощупь собирают опасные предметы на дне водной глади, детально исследуют места массового отдыха и готовят их к купальному сезону.

«Бытовой мусор, пакеты, бутылки». Водолазы рассказали, как очищают от мусора водохранилища Минска-1

Николай Медведь, заместитель начальника минского участка насосных станций гидротехнических сооружений производства по эксплуатации Вилейско-Минской водной системы УП «Минскводоканал»:
По заявке балансодержателя «Минсклеспаркхоз» мы осуществляем очистку дна акваторий и пляжей города Минска и водохранилищ, прилегающих к городу Минску, в частности Заславское водохранилище, и ниже по течению находится водохранилище Криница.

«Бытовой мусор, пакеты, бутылки». Водолазы рассказали, как очищают от мусора водохранилища Минска-4

Алексей Хиневич, водолаз первого класса второй группы специализации подводных работ УП «Минскводоканал»:
Минские пляжи, я думаю, готовы, учитывая, что мы прошли практически все, которые были в заявке. Самое главное, чтобы к купальному сезону граждане, которые приезжают на шашлыки и другие мероприятия по отдыху, не загрязнили их снова, потому что это происходит ежегодно и регулярно. Детские игрушки самое необычное, а так все стандартно: бытовой мусор, пакеты, бутылки, много битого стекла находится, просто бросают в воду.

Подробности в видеоматериале.

# Водоемы Беларуси # общество # Алексей Хиневич # Валерия Яскевич # Руслан Косевич

Другие новости рубрики

Все новости
Генпрокуратура возбудила 15 дел о взятках в сфере строительства и АПК
02 мая 2024 08:14

Генпрокуратура возбудила 15 дел о взятках в сфере строительства и АПК

Кто такие спелеологи и как тренируются белорусские исследователи? Рассказываем об экстремальной работе
02 мая 2024 07:36

Кто такие спелеологи и как тренируются белорусские исследователи? Рассказываем об экстремальной работе

Выставка «Автостопом по мемасам» открылась в Минске. Побывали и показываем самое интересное
02 мая 2024 07:17

Выставка «Автостопом по мемасам» открылась в Минске. Побывали и показываем самое интересное

Осваивают 3D-моделирование и играют в оркестре. Показываем, как живут постояльцы минского дома-интерната
02 мая 2024 07:15

Осваивают 3D-моделирование и играют в оркестре. Показываем, как живут постояльцы минского дома-интерната

Пляжи Минска полностью подготовили для купания
02 мая 2024 07:09

Пляжи Минска полностью подготовили для купания

Юридическая олимпиада среди школьников прошла в Академии МВД
02 мая 2024 06:52

Юридическая олимпиада среди школьников прошла в Академии МВД

Члены Совета Республики проведут единый день приёма в Гомельской области
02 мая 2024 06:23

Члены Совета Республики проведут единый день приёма в Гомельской области

Почти половину кукурузы на зерно посеяли в Беларуси
02 мая 2024 06:15

Почти половину кукурузы на зерно посеяли в Беларуси

«Деньги дают власть». Как построить отношения партнёрам с разным уровнем доходов?
01 мая 2024 20:23

«Деньги дают власть». Как построить отношения партнёрам с разным уровнем доходов?

Дзермант: в Беларуси Президент не допустил расслоения общества на бедных и богатых
01 мая 2024 20:19

Дзермант: в Беларуси Президент не допустил расслоения общества на бедных и богатых

Дзермант: мы, как наследники советского проекта, вновь бросаем вызов элитному ядру
01 мая 2024 20:01

Дзермант: мы, как наследники советского проекта, вновь бросаем вызов элитному ядру

Голод, холод и антисанитария – в каких условиях жили узники борисовского «Шталага-382»
01 мая 2024 18:32

Голод, холод и антисанитария – в каких условиях жили узники борисовского «Шталага-382»