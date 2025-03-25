Лукашенко рассказал, почему полмира мечтает о белорусской «диктатуре»

Во время инаугурации Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская «диктатура» – это диктатура реальных дел и интересов народа. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

«Скажу больше: полмира мечтает о нашей «диктатуре» – диктатуре реальных дел и интересов наших людей», – заявил глава государства.

Он отметил, что в стране уважают свободу слова и демократию, а также обратил внимание на важность сохранения достижений, накопленных поколениями белорусов.