Прямой эфир

Лукашенко рассказал, почему полмира мечтает о белорусской «диктатуре»

25 марта 2025 10:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Во время инаугурации Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская «диктатура» – это диктатура реальных дел и интересов народа. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

«Скажу больше: полмира мечтает о нашей «диктатуре» – диктатуре реальных дел и интересов наших людей», – заявил глава государства. 

Он отметил, что в стране уважают свободу слова и демократию, а также обратил внимание на важность сохранения достижений, накопленных поколениями белорусов.

Лукашенко рассказал, почему полмира мечтает о белорусской «диктатуре»-1

Фото: president.gov.by

«Но не нужно призывать уничтожить все, что создано многими поколениями белорусов. Мы не позволим использовать свободу слова как дубину для разрушения собственной страны. К чему это может привести, мы видим. Мы через многое прошли, прокладывая свой суверенный путь. И попытки перевернуть нашу жизнь, бесконечная критика нашего курса, нападки на наших людей, занимающих твердую государственную позицию, – это цена независимости государства. Цена благополучия нашего народа!» – заявил Президент.

# Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
«Солдатский конверт-2025». Обладательница Гран-при рассказала о победной песне
25 марта 2025 10:35

«Солдатский конверт-2025». Обладательница Гран-при рассказала о победной песне

От свежей икры до целых рыбных тушек! В Минске проходит ярмарка дикой рыбы северных морей
25 марта 2025 09:28

От свежей икры до целых рыбных тушек! В Минске проходит ярмарка дикой рыбы северных морей

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Республики Беларусь
25 марта 2025 09:13

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Республики Беларусь