Лукашенко рассказал, почему полмира мечтает о белорусской «диктатуре»

Во время инаугурации Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская «диктатура» – это диктатура реальных дел и интересов народа. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.
«Скажу больше: полмира мечтает о нашей «диктатуре» – диктатуре реальных дел и интересов наших людей», – заявил глава государства.
Он отметил, что в стране уважают свободу слова и демократию, а также обратил внимание на важность сохранения достижений, накопленных поколениями белорусов.
«Но не нужно призывать уничтожить все, что создано многими поколениями белорусов. Мы не позволим использовать свободу слова как дубину для разрушения собственной страны. К чему это может привести, мы видим. Мы через многое прошли, прокладывая свой суверенный путь. И попытки перевернуть нашу жизнь, бесконечная критика нашего курса, нападки на наших людей, занимающих твердую государственную позицию, – это цена независимости государства. Цена благополучия нашего народа!» – заявил Президент.