«Несколько камер, также есть Wi-Fi-передатчик». Как работает наноспутник Земли, который создали студенты БГУ?

Разгадать тайну Вселенной, увидеть земной шар с высоты ракетного полета, внести личный вклад в освоение космоса. Все это и даже больше сегодня могут позволить себе студенты Белорусского государственного университета, а по совместительству – создатели первого наноспутника БГУ, который уже четыре года бороздит бескрайние просторы Галактики.

За сутки миниатюрное чудо техники делает шесть полных оборотов вокруг Земли с первой космической скоростью. И хоть встретить столичный гаджет в зоне нашей видимости удается нечасто, принять данные телеметрии – все же миссия выполнимая.

Алексей Николаев, студент 4 курса факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ:

Вот это датчик солнца, он позволяет определить азимутальный и зенитный угол направления на Солнце. Такие расположены на каждом спутнике, на каждой из граней. Таким образом мы можем знать ориентацию нашего спутника относительно солнца. Любой желающий может узнать, в какой момент спутник будет пролетать над его зоной радиовидимости, и может принимать телеметрию спутника, которая посылается с определенной частотой раз в 20-40 секунд – в зависимости от заряда батареи.

А ведь это еще не предел. Пока первый путешествует по орбите, юные исследователи уже принялись за создание новой, улучшенной версии аппарата. Алексей Николаев:

Он больше первого где-то в 1,5 раза. Спутник сделан по модульной структуре: есть материнская палата, в нее вставляются такие модули с различной нагрузкой. Именно эта слотовая конструкция по большей части придумана нами. У него несколько камер, также есть Wi-Fi-передатчик, которого не было на предыдущем спутнике.

Но прежде чем отправляться покорять Вселенную, спутник должен пройти тест-драйв. Ежедневно сотрудники лаборатории проверяют функции собранного гаджета – это и вакуумные, и климатические испытания, чтобы в экстремальных условиях космоса механизм прибора работал как часы. Если все в порядке, следующая остановка – космодром. Алексей Николаев:

Он помещается в транспортно-пусковой контейнер. Вытаскивается вот такая штучка, которая говорит спутнику о том, что он готов к запуску. Далее ракета вылетает на нужную орбиту, на высоте 600 километров спутник отстреливается.