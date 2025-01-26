К чему приведут западные санкции? Сырова спросила – Лукашенко ответил

От единства общества, консолидации народа и сильной власти зависит судьба страны. Если все эти компоненты в наличии, то и бояться нечего. Есть на что опереться в сложные времена. В этой связи Президент, общаясь с журналистами, приводил пример Украины и Молдовы, где сегодня нет сильного лидера, сильной власти. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Кажется, в этих странах никто и не отстаивает национальные интересы, хотя глава государства по сути гарант этого. И что мы видим? Эти государства пошли по наклонной. Насчет Украины: там вооруженный конфликт – это наивысшая точка напряжения. Киеву много обещали, но мало сделано. Ни в ЕС Украину не ждут, ни в НАТО. А конфликт идет, гибнут люди.

Молдова тоже свернула на путь сотрудничества с Европой. И что в итоге? Осталась без российского газа. Сама отказалась платить «Газпрому». Сейчас там патовая ситуация. Кишенев на грани. Поэтому, чтобы страна развивалась, нужна надежная, прочная власть, лидер, который будет думать прежде всего про свой народ, отстаивать интересы простых людей, а не обслуживать транснациональные корпорации. Это залог безопасности любого государства, и в Беларуси это есть. Ну, что сказать, многие нам завидуют, многих белорусская модель раздражает. Особенно на Западе. Поэтому в наш адрес летят санкции, угрозы, фейки. К чему это приведет – нет, не нас, а Европу и США – авторов такой политики?

Об этом политобозреватель СТВ Алена Сырова спросила Александра Лукашенко. Алена Сырова, политический обозреватель СТВ:

Что касается Литвы?..

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Алена, ну какая Литва, боже мой! Ну нет Литвы! Они ее уничтожили! Прекрасную страну! Трудолюбивейший народ! Терпеливый! Я же знаю литовцев! В советские времена под оккупацией, как они говорят, она достигла таких высот. Мы мечтали жить так, как живут прибалтийские республики. Сегодня – в демократии, как Стив говорит. В демократии. Было 3 миллиона человек, осталось – миллион, чуть больше. Вы чего? Мы там работали через ваши порты. Вы больше 30 % бюджета формировали за счет Беларуси, за счет перевалки наших грузов. Мы там по их предложению купили часть портовой инфраструктуры. Наши были порты – оккупировали это все. Не дай бог бы мексиканцы или канадцы это сделали в отношении Америки, уже Соединенные Штаты Америки войска бы туда ввели. Мы терпеливо смотрим на это, относимся к этому. Мы открыли для литовцев-латышей, создали безвиз, открыли границы. Они своих людей пугают, что мы их тут будем вербовать. На границе КГБ будет вербовать литовцев. Да господь с вами! Да не надо, у нас завербовано достаточно литовцев. Не надо нам никого вербовать. Нет, вот будут вербовать и так далее…