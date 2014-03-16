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К 90-летию органов прокуратуры в прокуратуре Минской области открыли музей

16 марта 2014 17:14
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Новости Беларуси. Программа «Центральный регион» на СТВ в прокуратуре Минской области. Сложно представить, но за строгим интерьером этого здания есть место не только официозу и прокурорской работе, которая не любит лишней огласки. Заодно, из кабинетных дверей в коридорах прокуратуры скрывается тихое помещение, бережно хранящее историю, - музей. Его создали к 90-летию органов прокуратуры.  

Геннадий Вешторт, начальник отдела по работе с кадрами и идеологической работе прокуратуры Минской области:
Это был тяжкий труд. Была создана группа из 6 человек. Обратились к нашим ветеранам, в первую очередь, обратились к районным прокурорам и по крохам собирали всю информацию, которая здесь представлена вашему обозрению.

# общество # Музеи # Прокуратура Беларуси

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