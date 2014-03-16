К 90-летию органов прокуратуры в прокуратуре Минской области открыли музей

Новости Беларуси. Программа «Центральный регион» на СТВ в прокуратуре Минской области. Сложно представить, но за строгим интерьером этого здания есть место не только официозу и прокурорской работе, которая не любит лишней огласки. Заодно, из кабинетных дверей в коридорах прокуратуры скрывается тихое помещение, бережно хранящее историю, - музей. Его создали к 90-летию органов прокуратуры.

Геннадий Вешторт, начальник отдела по работе с кадрами и идеологической работе прокуратуры Минской области:

Это был тяжкий труд. Была создана группа из 6 человек. Обратились к нашим ветеранам, в первую очередь, обратились к районным прокурорам и по крохам собирали всю информацию, которая здесь представлена вашему обозрению.