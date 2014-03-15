С 50-летием коллектив БГУИР поздравил Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Знак качества подготовки специалиста. 50 лет исполняется с основания Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.

С юбилеем коллектив БГУИР поздравил Президент: За полувековую историю вуз стал признанным лидером отечественной науки и образования в области высоких технологий, завоевал огромный авторитет не только в нашей стране, но и за её пределами. Он дал путёвку в жизнь десяткам тысяч первоклассных специалистов, — говорится в поздравлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.