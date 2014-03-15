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С 50-летием коллектив БГУИР поздравил Александр Лукашенко

15 марта 2014 19:48
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Новости Беларуси. Знак качества подготовки специалиста. 50 лет исполняется с основания Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.

С юбилеем коллектив БГУИР поздравил Президент: За полувековую историю вуз стал признанным лидером отечественной науки и образования в области высоких технологий, завоевал огромный авторитет не только в нашей стране, но и за её пределами. Он дал путёвку в жизнь десяткам тысяч первоклассных специалистов, — говорится в поздравлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Александр Лукашенко # Праздничные даты

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