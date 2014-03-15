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Холод и порывистый ветер продержатся в Беларуси до 22 марта

15 марта 2014 19:58
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Новости Беларуси. Сюрпризы преподносит погода в Беларуси. Обещанный синоптиками циклон уже похоже начал хозяйничать на территории Республики Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конечно, до пресловутого Хавьера, который, к слову, пожаловал к нам также 15 марта в 2013 году,  ему всё-таки далеко, но и при такой погоде приятного мало.

Циклон принёс сильный порывистый ветер и ощутимое похолодание. А 16 марта белорусов и вовсе ожидает зимнее дежавю: пройдёт мокрый снег, а местами закружит метель. Правда испытание ненастьем продлится недолго, да и сильных минусов синоптики не обещают. А весеннее тепло к нам вернётся уже к следующим выходным.

# Погода в Беларуси # общество

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