Холод и порывистый ветер продержатся в Беларуси до 22 марта

Новости Беларуси. Сюрпризы преподносит погода в Беларуси. Обещанный синоптиками циклон уже похоже начал хозяйничать на территории Республики Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конечно, до пресловутого Хавьера, который, к слову, пожаловал к нам также 15 марта в 2013 году, ему всё-таки далеко, но и при такой погоде приятного мало.

Циклон принёс сильный порывистый ветер и ощутимое похолодание. А 16 марта белорусов и вовсе ожидает зимнее дежавю: пройдёт мокрый снег, а местами закружит метель. Правда испытание ненастьем продлится недолго, да и сильных минусов синоптики не обещают. А весеннее тепло к нам вернётся уже к следующим выходным.