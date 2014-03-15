Новости Беларуси. Клятва на верность. Торжественный ритуал посвящения в кадеты прошёл 15 марта в Минске. Вынос знамени Минского кадетского училища, традиционный марш курсантов. По вновь сложившейся традиции церемония прошла на площади Государственного флага. 65 молодых людей 15 марта дали торжественное обещание прилежно учиться. А шести кадетам были присвоены звания и вручены благодарности от управления внутренних дел. Поздравить ребят пришли ветераны, родители, близкие и, конечно же, курсанты училища. По традиции прозвучали и слова напутствия учащимся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Сегодня у этих молодых людей действительно праздник. Наверное, первый такой праздник, когда они получают погоны. А то, что это в День Конституции произошло, конечно же, в этом определенная символика есть. Это подчеркивает ту значимость и социальную роль, которую они будут выполнять в обществе эти, я надеюсь, в будущем офицеры силовых структур Республики Беларусь. И придает, конечно, такую праздничность определенную этому событию.

Кирилл Ледницкий:

Для нас это очень важно, потому что в этот день мы становимся по-настоящему кадетами, становимся мужчинами, защитниками нашей Родины.

Алексей Андрушкевич:

Я уже отучился в кадетском училище 3 года. И это благодарность за заслуги перед училищем: за хорошую учебу, за активное участие в жизни училища и в различных мероприятиях городского и различных типов. Эта награда для меня очень важна, так как эта награда показывает, что училище знает своих, так сказать, хороших кадетов, которых должны поощрять.