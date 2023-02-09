К 2025 году все жители Минска будут обеспечены питьевой водой из подземных источников
Валерия Яскевич, корреспондент:
Чтобы всех жителей Минска обеспечить водой питьевого качества. В столице реализуется программа «Чистая вода».
Проект осуществляется в рамках государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда». Аварийное состояние водопроводных и канализационных сетей, отсутствие современного оборудования для очистки сточных вод и многое другое приводит к некачественному водоснабжению. К счастью, коммунальные службы серьезно взялись за дело и планируют решить вопрос как можно скорее.
Кирилл Антонов, заместитель директора по строительству – руководитель группы реализации проекта «Чистая вода» УП «Минскводоканал»:
Программа разработана на период 2021-2025 годы, разработана она с учетом целей социального экономического развития Республики Беларусь до 2025 года. Ряд мероприятий, направленных на обеспечение населения централизованным водоснабжением, централизованной канализацией, также есть особенные показатели для Минска – это обеспечение жителей водой питьевой из артезианских подземных источников.
На объектах ведутся строительно-монтажные работы по укладке труб и бурению скважин. Часть минских микрорайонов уже снабжается водой из подземных источников, другим придется чуть-чуть подождать.
Кирилл Антонов:
Планируется, что до 2025 года все жители Минска будут обеспечены питьевой водой из подземных источников, а также проводится работа по замене сетей водоснабжения и канализации. Мы должны выполнять ежегодный показатель по перекладке в объемах не менее 3 % от сетей, со сверхнормативным взносом. Успешно последние годы этот показатель нами выполняется. Немаловажно – наш большой объект по реконструкции очистных сооружениях и навигации направлено на то, чтобы снизить воздействие на природную среду, на реку Свислочь, на ближайшие населенные территории.
Проектная документация на этапе подготовки, а значит, совсем скоро начнется строительство. Пока все идет по плану, и вскоре будет заметен результат: запах и вкус воды улучшатся, а сама «живительная» будет соответствовать всем нормам.
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