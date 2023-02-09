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К 2025 году все жители Минска будут обеспечены питьевой водой из подземных источников

09 февраля 2023 13:57
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Валерия Яскевич, корреспондент:
Чтобы всех жителей Минска обеспечить водой питьевого качества. В столице реализуется программа «Чистая вода».

Проект осуществляется в рамках государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда». Аварийное состояние водопроводных и канализационных сетей, отсутствие современного оборудования для очистки сточных вод и многое другое приводит к некачественному водоснабжению. К счастью, коммунальные службы серьезно взялись за дело и планируют решить вопрос как можно скорее.

К 2025 году все жители Минска будут обеспечены питьевой водой из подземных источников-1

Кирилл Антонов, заместитель директора по строительству – руководитель группы реализации проекта «Чистая вода» УП «Минскводоканал»:
Программа разработана на период 2021-2025 годы, разработана она с учетом целей социального экономического развития Республики Беларусь до 2025 года. Ряд мероприятий, направленных на обеспечение населения централизованным водоснабжением, централизованной канализацией, также есть особенные показатели для Минска это обеспечение жителей водой питьевой из артезианских подземных источников.

На объектах ведутся строительно-монтажные работы по укладке труб и бурению скважин. Часть минских микрорайонов уже снабжается водой из подземных источников, другим придется чуть-чуть подождать.

К 2025 году все жители Минска будут обеспечены питьевой водой из подземных источников-4

Кирилл Антонов:
Планируется, что до 2025 года все жители Минска будут обеспечены питьевой водой из подземных источников, а также проводится работа по замене сетей водоснабжения и канализации. Мы должны выполнять ежегодный показатель по перекладке в объемах не менее 3 % от сетей, со сверхнормативным взносом. Успешно последние годы этот показатель нами выполняется. Немаловажно – наш большой объект по реконструкции очистных сооружениях и навигации направлено на то, чтобы снизить воздействие на природную среду, на реку Свислочь, на ближайшие населенные территории.

Проектная документация на этапе подготовки, а значит, совсем скоро начнется строительство. Пока все идет по плану, и вскоре будет заметен результат: запах и вкус воды улучшатся, а сама «живительная» будет соответствовать всем нормам.

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# Водоснабжение # общество # Валерия Яскевич # Кирилл Антонов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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