К 2025 году все жители Минска будут обеспечены питьевой водой из подземных источников

Валерия Яскевич, корреспондент:

Чтобы всех жителей Минска обеспечить водой питьевого качества. В столице реализуется программа «Чистая вода». Проект осуществляется в рамках государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда». Аварийное состояние водопроводных и канализационных сетей, отсутствие современного оборудования для очистки сточных вод и многое другое приводит к некачественному водоснабжению. К счастью, коммунальные службы серьезно взялись за дело и планируют решить вопрос как можно скорее.

Кирилл Антонов, заместитель директора по строительству – руководитель группы реализации проекта «Чистая вода» УП «Минскводоканал»:

Программа разработана на период 2021-2025 годы, разработана она с учетом целей социального экономического развития Республики Беларусь до 2025 года. Ряд мероприятий, направленных на обеспечение населения централизованным водоснабжением, централизованной канализацией, также есть особенные показатели для Минска – это обеспечение жителей водой питьевой из артезианских подземных источников. На объектах ведутся строительно-монтажные работы по укладке труб и бурению скважин. Часть минских микрорайонов уже снабжается водой из подземных источников, другим придется чуть-чуть подождать.