Польша приостановит работу пункта пропуска «Бобровники»

Новости Беларуси. Польша приостанавливает работу еще одного пункта пропуска. Об этом проинформировало погранведомство сопредельной страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 14:00 часов 10 февраля «Бобровники» – с нашей стороны «Берестовица» – прекратят оформление транспортных средств и лиц, следующих через границу.

По какой причине было принято такое решение и как скоро пункт возобновит работу, не сообщается. Пограничный комитет Беларуси просит учитывать эту информацию при планировании зарубежных поездок.

Напомним, с 9 ноября 2021 года Польша в одностороннем порядке остановила пропуск транспорта в «Кузнице Белостоцкой». Таким образом, сейчас грузовой транспорт может проследовать в Польшу лишь через пункт пропуска «Козловичи», а легковой – через пункт пропуска «Тересполь».