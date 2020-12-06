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Одна из самых престижных профессий. В Беларуси отмечают День юриста

06 декабря 2020 11:16
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Новости Беларуси. В первое воскресенье декабря в Беларуси отмечают День юриста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник объединяет представителей разных профессий: прокуроров, нотариусов, юрисконсультов, государственных служащих, бизнесменов.

Вот уже много лет юридические специальности входят в число самых престижных не только в нашей стране, но и в мире.

Еще накануне профессионального праздника в Минске вручили юридическую награду «Фемида». Это своего рода высший общественный знак отличия, которым награждаются юристы, государственные и общественные деятели Беларуси. В 2020 году лауреатами стали 11 человек.

# Праздничные даты # общество

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