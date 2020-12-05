Сталин подарил часть Польше. Что было с Беловежской пущей после Великой Отечественной войны?

Что с Беловежской пущей было после Великой Отечественной войны? Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Для поляков сохранить Беловеж с его уникальной экосистемой было делом чести. Вернуться из Союза с пустыми руками они не могли. Но тут встала белорусская делегация и возмущенно заявила: «Так не пойдет!»

Наталья Зеленкевич, старший научный сотрудник ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича»:

Сталин, как говорят, просто взял карандаш и отрисовал, если внимательно посмотрите границу, то там идет граница и такая выемка, поселок Беловеж отсоединен к Польше.

На польской стороне остались вольеры с зубрами, оленями, вся инфраструктура. Белорусский же надел, а это 80 с лишним тысяч гектаров, остался заповедником. Начинать пришлось практически с нуля.

Наталья Зеленкевич»:

Если посмотреть на карту пущи, то в восточной части очень бросается в глаза выемка. Вот этот участок пуща потеряла в конце 18 века, когда Беларусь вошла в состав Российской империи, на пущу не обращалось большого внимания, ее участки раздаривались, вот так потерялась эта пуща. Тот участок пущи был подарен, потомки просто распродали эти куски под вырубку. Там была сплошная вырубка, то есть леса там сейчас нет.

Хотя охранять ее пришлось в первую очередь от местных, которым приходилось после войны заново отстраивать свои дома. Без зазрения совести за деревом те направлялись в заповедник. Оставшись без крыши над головой, измученные военными лишениями, люди мало думали о заповедности территорий.