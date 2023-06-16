«Они стараются войти во все сферы жизни города». Кухарев наградил победителей проекта «Минская смена»

Новости Беларуси. Уникальный шанс для креативной молодежи представить свои идеи и получить поддержку для их воплощения. В столице наградили победителей проекта «Минская смена», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023 году его участниками стали около сотни молодых людей. Они разработали инновационные проекты, в которых отражены основные цели и задачи социально-экономического развития Минска и страны в целом на эту пятилетку. Так, среди разработок – виртуальный тренажер для подготовки спасателей-пожарных. Со слов разработчика, он увеличит скорость обучения в пять раз.

Игорь Гусаров, участник проекта «Минская смена»:

Мы в виртуальный мир помещаем обучающихся Университета гражданской защиты, где им необходимо потушить пожар. На них воздействует обратная тактильная связь, то есть простыми словами: если обучающийся забудет отключить электричество в квартире, дотронется до электрического провода в самой симуляции, он почувствует разряд электрического тока.

Ангелина Русак, участница проекта «Минская смена»:

Нам на выбор были даны три парковые территории. Из них мы выбрали работать с самой сложной. Мы разработали такую защиту от ЛЭП, чтобы защитить людей, допустим, от падения кабеля или влияния линии электропередач.

Анна Сергеенко, участница проекта «Минская смена»:

Наш проект называется «Новый подход в патриотическом воспитании молодежи», и задумка заключалась в том, что мы хотели организовать фестиваль, это конкурс, где вся наша молодежь сможет посмотреть на Беларусь с другой стороны.

Елизавета Вербович, участница проекта «Минская смена»:

Наш проект подразумевает два этапа: первый этап – дистанционный, там будет аудио- и видеопрослушивание, а потом будет гала-концерт. Всего участники представили 30 проектов, из которых пять стали победителями в шести номинациях. Тематика различная: от молодежной политики и культурно-спортивной сферы до благоустройства и социально-экономической отрасли.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Мы видим интерес к этому проекту, потому что молодые люди имеют возможность организовать свои идеи, задумки, они у нас очень креативные. Они стараются войти во все сферы жизни города и преподнести какие-то инновации. И, конечно, наша задача – полностью поддерживать во всем молодых людей, которые хотят себя реализовать, которые делают все, чтобы создать комфортные условия для проживания жителей нашего города.