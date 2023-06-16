«Они стараются войти во все сферы жизни города». Кухарев наградил победителей проекта «Минская смена»

Новости Беларуси. Уникальный шанс для креативной молодежи представить свои идеи и получить поддержку для их воплощения. В столице наградили победителей проекта «Минская смена», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Уникальный шанс для креативной молодежи представить свои идеи и получить поддержку для их воплощения. В столице наградили победителей проекта «Минская смена», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2023 году его участниками стали около сотни молодых людей. Они разработали инновационные проекты, в которых отражены основные цели и задачи социально-экономического развития Минска и страны в целом на эту пятилетку. Так, среди разработок – виртуальный тренажер для подготовки спасателей-пожарных. Со слов разработчика, он увеличит скорость обучения в пять раз.
Игорь Гусаров, участник проекта «Минская смена»:
Мы в виртуальный мир помещаем обучающихся Университета гражданской защиты, где им необходимо потушить пожар. На них воздействует обратная тактильная связь, то есть простыми словами: если обучающийся забудет отключить электричество в квартире, дотронется до электрического провода в самой симуляции, он почувствует разряд электрического тока.
Ангелина Русак, участница проекта «Минская смена»:
Нам на выбор были даны три парковые территории. Из них мы выбрали работать с самой сложной. Мы разработали такую защиту от ЛЭП, чтобы защитить людей, допустим, от падения кабеля или влияния линии электропередач.
Анна Сергеенко, участница проекта «Минская смена»:
Наш проект называется «Новый подход в патриотическом воспитании молодежи», и задумка заключалась в том, что мы хотели организовать фестиваль, это конкурс, где вся наша молодежь сможет посмотреть на Беларусь с другой стороны.
Елизавета Вербович, участница проекта «Минская смена»:
Наш проект подразумевает два этапа: первый этап – дистанционный, там будет аудио- и видеопрослушивание, а потом будет гала-концерт.
Всего участники представили 30 проектов, из которых пять стали победителями в шести номинациях. Тематика различная: от молодежной политики и культурно-спортивной сферы до благоустройства и социально-экономической отрасли.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Мы видим интерес к этому проекту, потому что молодые люди имеют возможность организовать свои идеи, задумки, они у нас очень креативные. Они стараются войти во все сферы жизни города и преподнести какие-то инновации. И, конечно, наша задача – полностью поддерживать во всем молодых людей, которые хотят себя реализовать, которые делают все, чтобы создать комфортные условия для проживания жителей нашего города.
Этот масштабный проект позволяет выявить социально активных, подготовленных молодых лидеров из числа учащейся и работающей молодежи, а также сформировать кадровый потенциал в сфере управления.