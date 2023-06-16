Этого не покажут на экскурсиях! Спустились в древний подземный туннель Несвижского замка

Легенда, описанная в романе Владимира Короткевича, гласит: в подземельях Ольшанского замка замурованы княгиня Ганна-Гордислава и знатный шляхтич Гремислав Валюжинич. На недозволенные встречи с чужой женой он приходил в монашеском платье, чтобы не узнали. От расправы обманутого мужа влюбленных это не спасло. И теперь их души неприкаянно бродят под сводами черного замка, рассказали в программе «В поисках истины».

Сокровища, страшные рассказы о подземных жителях, необъяснимые явления – все это возбуждает в людях интерес, который приводит к жажде познания. И чтобы столкнуться с непознанным, необязательно ехать в Бермудский треугольник или лондонские катакомбы. Несвижский и Мирский замки к вашим услугам.

Сергей Чистяков, старший научный сотрудник ГУ «Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж»:

Здесь, в весьма неприметном уголке замкового двора, скрыты такие массивные металлические двери. За ними находится вход в нижний ярус подземных сооружений, которые сохранились в замке. Состояние этих подземных ходов недостаточно хорошее, чтобы организовывать массовые посещения. Мне понадобится помощь, чтобы сдвинуть с места эти массивные двери. Делаем рывок и очень аккуратно кладем двери на эти железки. Перед нами тайна.

Средневековые замки всегда имели тайные подземные ходы, а иногда и целые катакомбы. Обычно началом подземелий был фамильный склеп, из которого был выход в катакомбы. Это было распространено во всех мировых культурах. Удивительно то, что во всех культурах сразу в таких подземельях обитали призраки. Рукотворные ходы пугали людей даже больше, чем обычные природные пещеры.

Сергей Чистяков:

Давайте попробуем спуститься и посмотреть, что же видели наши предки при обороне замка 200-300-400 лет назад. Выложенные кирпичом своды, причем в этом подземном ходе высота свода довольно низкая. Ход, который над нами, верхнего уровня, гораздо выше. Там верхом на лошади можно проехать. Здесь часто слышатся странные звуки. Обратите внимание, мы их как раз слышим.

Подземное царство – это особый мир, о нем создано невероятное количество суеверий, баек и легенд. Люди слышали странные звуки, видели непонятные тени, а порой просто не возвращались. Сегодня наука объясняет многие мистические явления подземелий. Чем глубже, тем меньше кислорода, а значит галлюцинации и возможная гибель. Отсюда и уверенность специалистов в том, что подземные ходы в Беларуси не могли быть слишком глубокими.

Игорь Клюев, специалист по раскопкам:

Самое глубокое залегание подземных ходов может быть только до 20 метров. За счет сквозняков идет естественный приток воздуха. Тогда электричества не было. Шла карета – с фонарем, где горел светильник, сжигался кислород. Принудительный приток воздуха возможен только в двух случаях: или устраивается сквозняк (открываются А и В), или же делаются вентиляционные шахты. Принудительные, как в метро. Метро не было. Значит, единственная возможность – сквозняки. Итак, мы выяснили уже два фактора: подземные ходы были неглубокими и обязательными для военных сооружений. Сергей Чистяков:

В каждом из подземных сооружений есть своя атмосфера. Поскольку это оборонные сооружения, они были предназначены только для удобства перемещения солдат и каких-то боеприпасов, а также военной амуниции, снаряжения. Секретность в случае с подземными ходами вполне объяснима – главным образом они служили для того, чтобы в случае необходимости можно было скрытно пополнить запасы продовольствия, боеприпасов, проникнуть в тыл врага и, в конце концов, покинуть осажденный объект.

Ольга Новицкая, заместитель директора «Замковый комплекс «Мир»:

А сейчас мы спустились в нижнюю тюрьму, на глубину приблизительно четыре метра. Именно здесь находились заключенные в прошлое столетие. Здесь была тюрьма – это подтверждают архивные документы. Такие подвалы были практически под каждой башней, под каждым помещением. Достаточно холодное, сырое помещение. Такого рода подземные тоннели тоже, по всей видимости, были в замке, потому что в случае захвата необходимо было покинуть незаметно замок, чтобы не увидели, в каком направлении ушли хозяева и те люди, которые на тот момент здесь оказались. Кстати, есть еще одна версия, что именно в подземных ходах прятали сокровища, клады. Это всегда то, что привлекает людей. Кстати, два из них сохранились.

Сергей Чистяков:

Они локальны, не выходят за пределы замка и в первую очередь несут оборонную функцию. Один из этих ходов начинается в замковом дворе, проходит под постройкой замка, внутри оборонительных валов, и выходит к воде рва. Другая часть этого хода проходит на более высоком уровне, то есть они идут один над другим, в два яруса, и выходит на замковые бастионы.

Когда речь идет о строительстве военного объекта, наличие потерны – вылазочной галереи – весьма логично и оправданно. Это дает возможность напасть с тыла и вносит сильный эффект внезапности. Но одновременно это и наиболее уязвимое место, если противнику станет известно о существовании, а тем более месторасположении входов в тоннель. Ведь по нему можно идти в обоих направлениях. По этой причине координаты подземных ходов строжайше охранялись и тщательно маскировались. К примеру, сверху могли посадить куст или даже дерево, а порой ход охраняла река. Да так успешно, что пройти по переходам смогли даже наши современники.

Как ни крути, а замок строился в первую очередь как оборонительное сооружение, способное выдерживать долговременную осаду. В том же Несвиже, как и в Бобруйске, переходы сосредоточены в пределах замкового комплекса. Причем в Несвижском замке это были дубль-подземелья. Сергей Чистяков:

Два подземных хода когда-то соединялись между собой стволовой шахтой с винтовой лестницей. То есть это были не два отдельных подземных хода, а один двухъярусный подземный переход. С верхнего яруса существует специальная шахта, которая выводит на поверхность. И специальный подъемный механизм стоял, который посредством спускания в подземный ход специальной корзины помогал доставлять на артиллерийские батареи, бастионы ядра, а также различного рода необходимое при обороне замка военное снаряжение.