«Навык восприятия иноязычной речи». Какие способы изучения иностранного языка используют в школах?

Спрос на иностранные языки с каждым годом растет. Кому-то он может понадобиться для работы, кому-то – для бизнеса, кому-то – просто для общения. О том, можно ли без проблем овладеть иностранным языком и что для этого нужно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Может быть, стоит менять подход или к каждому ученику искать подход – кто-то на слух воспринимает, кому-то действительно надо наглядность?
Светлана Седюкевич, заместитель директора по учебной работе гимназии № 7 г. Минска имени В.И. Ливенцева, учитель английского языка:
К каждому ученику, безусловно, надо искать подход. Собственно говоря, этому учителей обучают в вузах, прежде чем они становятся учителями. Это золотое правило: к каждому ученику нужно найти свой подход. По статистике, конечно, больше всего детей у нас – это визуалы, на втором месте – аудиалы. Больше детей, которые воспринимают лучше информацию через зрительный канал. Безусловно, все виды речевой деятельности должны развиваться на уроках иностранного языка одновременно. То есть мы включаем тексты, смотрим видео, чтобы развивать навык восприятия иноязычной речи на слух. Безусловно, это идеологическая речь и говорение, чтобы ребенок учился говорить, выражать свои мысли. Конечно, это чтение и, безусловно, грамматика. То есть все виды речевой деятельности должны развиваться в связке – это золотое правило.
«Придавать значение аудированию». С чего начать изучение иностранного языка – подробнее здесь.