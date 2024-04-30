«Навык восприятия иноязычной речи». Какие способы изучения иностранного языка используют в школах?

Спрос на иностранные языки с каждым годом растет. Кому-то он может понадобиться для работы, кому-то – для бизнеса, кому-то – просто для общения. О том, можно ли без проблем овладеть иностранным языком и что для этого нужно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Может быть, стоит менять подход или к каждому ученику искать подход – кто-то на слух воспринимает, кому-то действительно надо наглядность?