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В Беларуси увеличился бюджет прожиточного минимума

01 мая 2024 10:41
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С этого дня в Беларуси увеличился бюджет прожиточного минимума. Теперь в среднем на душу населения в расчете на месяц он составляет 418 рублей 73 копейки. Вместе с ним вырастут и размеры различных пособий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси увеличился бюджет прожиточного минимума-1

Это социальные пенсии, надбавки и доплаты пенсионерам, выплаты семьям, воспитывающим детей. Для последней категории граждан пособия увеличатся почти на 3 %. В связи с рождением первенца молодая мама сможет рассчитывать на финансовую поддержку от государства в размере 4 187 рублей. При рождении второго и последующих детей размер выплаты увеличится до 5 862 рублей. Семьи, в которых воспитывают детей до 3 лет, каждый месяц будут получать 209 рублей. Вырастут также пособия на уход за ребенком-инвалидом. Неработающие пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет могут рассчитывать на ежемесячную доплату в 78 рублей, для тех, кто старше – 104 рубля.

В Беларуси увеличился бюджет прожиточного минимума-4

Еще одним приятным майским бонусом для пожилых граждан станет скидка на проезд в электричках. Она будет действовать на протяжение всего дачного сезона и составит 50 %. Чтобы получить льготный билет, достаточно предъявить оригинал пенсионного удостоверения.

# Государственная социальная политика # общество

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