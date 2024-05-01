С этого дня в Беларуси увеличился бюджет прожиточного минимума. Теперь в среднем на душу населения в расчете на месяц он составляет 418 рублей 73 копейки. Вместе с ним вырастут и размеры различных пособий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это социальные пенсии, надбавки и доплаты пенсионерам, выплаты семьям, воспитывающим детей. Для последней категории граждан пособия увеличатся почти на 3 %. В связи с рождением первенца молодая мама сможет рассчитывать на финансовую поддержку от государства в размере 4 187 рублей. При рождении второго и последующих детей размер выплаты увеличится до 5 862 рублей. Семьи, в которых воспитывают детей до 3 лет, каждый месяц будут получать 209 рублей. Вырастут также пособия на уход за ребенком-инвалидом. Неработающие пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет могут рассчитывать на ежемесячную доплату в 78 рублей, для тех, кто старше – 104 рубля.