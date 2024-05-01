Детская железная дорога открыла сезон летних перевозок

69-й сезон летних перевозок открыла Детская железная дорога. Торжественная линейка для юных железнодорожников стала отправным пунктом для начала пути в мир романтики и приключений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А первый рейс «Столичного экспресса» открыл не только движение поездов детской магистрали, но и приблизил сотни детей к осуществлению мечты – посвятить свою жизнь дороге и движению вперед.

Первые пассажиры первого рейса – юные железнодорожники. Прежде чем предложить поездку гостям и жителям Минска, ребята сами проверяют степень комфортности и увлекательности путешествия. Получасовой маршрут для них не просто развлечение – это практическая часть обучающего процесса. Сегодня воспитанники кружка «Юный железнодорожник» – это, по сути, будущее Белорусской железной дороги.

Максим Марков, начальник Детской железной дороги имени К.С. Заслонова:

За последние 5 лет ежегодно 40 % выпускников поступают по железнодорожному направлению. Это железнодорожные колледжи и вуз. Сегодня в кружке обучаются 540 воспитанников. 3 года – и ученики становятся на нужные рельсы. «Столичный экспресс» – место, которое каждого приближает к заветной мечте.

Лия Тарайкович:

У меня есть даже любимое хобби, я приезжаю на вокзал, записываю в тетрадку поезда, которые прибывают. Чаще записываю международные линии и линии эконом-класса. Я хочу реально быть проводником пассажирского вагона.