Детская железная дорога открыла сезон летних перевозок
69-й сезон летних перевозок открыла Детская железная дорога. Торжественная линейка для юных железнодорожников стала отправным пунктом для начала пути в мир романтики и приключений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А первый рейс «Столичного экспресса» открыл не только движение поездов детской магистрали, но и приблизил сотни детей к осуществлению мечты – посвятить свою жизнь дороге и движению вперед.
Первые пассажиры первого рейса – юные железнодорожники. Прежде чем предложить поездку гостям и жителям Минска, ребята сами проверяют степень комфортности и увлекательности путешествия. Получасовой маршрут для них не просто развлечение – это практическая часть обучающего процесса. Сегодня воспитанники кружка «Юный железнодорожник» – это, по сути, будущее Белорусской железной дороги.
Максим Марков, начальник Детской железной дороги имени К.С. Заслонова:
За последние 5 лет ежегодно 40 % выпускников поступают по железнодорожному направлению. Это железнодорожные колледжи и вуз.
Сегодня в кружке обучаются 540 воспитанников. 3 года – и ученики становятся на нужные рельсы. «Столичный экспресс» – место, которое каждого приближает к заветной мечте.
Лия Тарайкович:
У меня есть даже любимое хобби, я приезжаю на вокзал, записываю в тетрадку поезда, которые прибывают. Чаще записываю международные линии и линии эконом-класса. Я хочу реально быть проводником пассажирского вагона.
Максим Грицан:
Я обучался 7 месяцев в кружке юного железнодорожника. И для меня это огромная честь, перевозить пассажиров Минска на Детской железной дороге.
Независимо от уровня подготовки, все желающие могут попробовать себя не только в роли пассажира, но и работника железной дороги. На игровых модулях можно выбрать вид локомотива, сезон и даже время суток для виртуального путешествия, узнать, чем отличаются различные модели подвижного состава. Для этих целей только в мае будет организованно 15 поездок на «Столичном экспрессе».