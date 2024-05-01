Праздник труда в Гродно встретили забегом мира

В Гродно Праздник труда встретили забегом мира. Среди полутора тысяч участников представители разных профессий и возрастов. Многие даже зарегистрировались целыми семьями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый младший участник в силу возраста дистанцию преодолевал в коляске. Ему меньше года. Маршрут забега пролегал через исторический центр города. Протяженность пути символическая: чуть больше километра. Она оказалась под силу всем. Первой тысяче финишировавших вручили эксклюзивные сладкие подарки от Гродненского областного объединения профсоюзов.

Наш вообще первый забег, так как детки уже подросли, уже могут тоже со мной бегать. Поэтому решили, что нужно в этот праздничный день время провести со всеми.

Впервые такой забег прошел в минувшем году. Тогда в нем приняли участие порядка 800 человек. Сегодня любителей спорта в два раза больше.

Виктор Лискович, председатель Гродненского областного объединения профсоюзов:

Мы должны делать такие локации, мероприятия, которые были бы интересны и детям, и взрослым, и лицам пожилого возраста, чтобы мы больше общались. И тогда мы будем только от этого обогащаться и крепнуть.

Первомай в Гродно будут отмечать активно на протяжении всего дня. Запланирован настоящий марафон праздничных мероприятий. Представители трудовых коллективов по традиции уже возложили цветы к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны воинам и партизанам.