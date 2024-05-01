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Праздник труда в Гродно встретили забегом мира

01 мая 2024 10:48
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В Гродно Праздник труда встретили забегом мира. Среди полутора тысяч участников представители разных профессий и возрастов. Многие даже зарегистрировались целыми семьями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник труда в Гродно встретили забегом мира-1

Самый младший участник в силу возраста дистанцию преодолевал в коляске. Ему меньше года. Маршрут забега пролегал через исторический центр города. Протяженность пути символическая: чуть больше километра. Она оказалась под силу всем. Первой тысяче финишировавших вручили эксклюзивные сладкие подарки от Гродненского областного объединения профсоюзов.

Праздник труда в Гродно встретили забегом мира-4

Получили прянички, получили массу позитивных эмоций, все здорово. Это лишний повод подняться дома с кровати.

Праздник труда в Гродно встретили забегом мира-7

Наш вообще первый забег, так как детки уже подросли, уже могут тоже со мной бегать. Поэтому решили, что нужно в этот праздничный день время провести со всеми.

Праздник труда в Гродно встретили забегом мира-10

Впечатления только положительные, дистанция, хоть и полтора километра, прошла легко и замечательно, погода хорошая.

Праздник труда в Гродно встретили забегом мира-13

Впервые такой забег прошел в минувшем году. Тогда в нем приняли участие порядка 800 человек. Сегодня любителей спорта в два раза больше.

Праздник труда в Гродно встретили забегом мира-16

Виктор Лискович, председатель Гродненского областного объединения профсоюзов:
Мы должны делать такие локации, мероприятия, которые были бы интересны и детям, и взрослым, и лицам пожилого возраста, чтобы мы больше общались. И тогда мы будем только от этого обогащаться и крепнуть.

Первомай в Гродно будут отмечать активно на протяжении всего дня. Запланирован настоящий марафон праздничных мероприятий. Представители трудовых коллективов по традиции уже возложили цветы к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны воинам и партизанам.

# Государственная политика # общество # Виктор Лискович

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