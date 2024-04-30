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Говорить без акцента. С какого возраста ребёнка можно учить иностранному языку?

30 апреля 2024 21:30
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Спрос на иностранные языки с каждым годом растет. Кому-то он может понадобиться для работы, кому-то – для бизнеса, кому-то – просто для общения. О том, можно ли без проблем овладеть иностранным языком и что для этого нужно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я знаю, что в Англии достаточно рано дети идут в школу – четыре, пять лет. Вы считаете, это оправдано?

Говорить без акцента. С какого возраста ребёнка можно учить иностранному языку?-1

Анна Павленко, билингв, преподает иностранный язык:
Как мама с точки зрения привязанности, конечно, наверное, не очень. Как педагог я понимаю, что, конечно, это гораздо проще, если использовать правильные методики, ребенка научить, потому что маленький мозг способен на очень многое. У меня сейчас мои девочки-двойняшки – им 10 месяцев. Мы уже с ними смотрим мультики детские на английском, испанском. Они называют своего папу daddy. Он обижается. Говорят немного, но уже на разных языках. То есть маленький мозг даже можно научить говорить на любом языке без акцента. Потом нам это не надо, у нас эти возможности уходят. Когда ты в таком юном возрасте, у тебя гораздо больше шансов сразу заговорить круто и правильно, как это должно быть. Поэтому, конечно, чем раньше ребенок начинает учить языки, тем круче это будет потом.

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# Иностранные языки # общество # Алеся Лакина

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