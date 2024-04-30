Говорить без акцента. С какого возраста ребёнка можно учить иностранному языку?

Спрос на иностранные языки с каждым годом растет. Кому-то он может понадобиться для работы, кому-то – для бизнеса, кому-то – просто для общения. О том, можно ли без проблем овладеть иностранным языком и что для этого нужно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Я знаю, что в Англии достаточно рано дети идут в школу – четыре, пять лет. Вы считаете, это оправдано?