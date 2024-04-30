«Придавать значение аудированию». С чего начать изучение иностранного языка?

Спрос на иностранные языки с каждым годом растет. Кому-то он может понадобиться для работы, кому-то – для бизнеса, кому-то – просто для общения. О том, можно ли без проблем овладеть иностранным языком и что для этого нужно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Бурштын, преподает английский язык взрослым:

Во-первых, я бы отметила, что, скорее всего, начинаем мы все равно с базовой грамматики, порядка слов и, конечно же, наращиваем лексику. Очень важно придавать значение аудированию, потому что все мы можем легко заговорить со всеми, но понять, что нам сказали – это большая проблема. В принципе, аудирование – это один из самых сложных навыков. То есть вы можете быстрее начать говорить, а понимать, что вам говорят – это сложнее. По крайней мере, все ученики, которые ко мне приходили, и сама я через это проходила, даже когда я пришла на иняз поступать, уже поступила, студентка, столкнулась с тем, что мне было очень трудно, как, в принципе, всем остальным. Потому что в те времена еще в школе у нас было не очень развито это аудирование. Как правило, мы изучали просто лексику, грамматику, пересказы текстов шли, а аудирования у нас не было.