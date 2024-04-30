Прямой эфир

«Придавать значение аудированию». С чего начать изучение иностранного языка?

30 апреля 2024 21:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Спрос на иностранные языки с каждым годом растет. Кому-то он может понадобиться для работы, кому-то – для бизнеса, кому-то – просто для общения. О том, можно ли без проблем овладеть иностранным языком и что для этого нужно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
На что в первую очередь нужно делать акцент в изучении языка? Артикли, слова, грамматика – что надо?

«Придавать значение аудированию». С чего начать изучение иностранного языка?-1

Ольга Бурштын, преподает английский язык взрослым:
Во-первых, я бы отметила, что, скорее всего, начинаем мы все равно с базовой грамматики, порядка слов и, конечно же, наращиваем лексику. Очень важно придавать значение аудированию, потому что все мы можем легко заговорить со всеми, но понять, что нам сказали – это большая проблема. В принципе, аудирование – это один из самых сложных навыков. То есть вы можете быстрее начать говорить, а понимать, что вам говорят – это сложнее. По крайней мере, все ученики, которые ко мне приходили, и сама я через это проходила, даже когда я пришла на иняз поступать, уже поступила, студентка, столкнулась с тем, что мне было очень трудно, как, в принципе, всем остальным. Потому что в те времена еще в школе у нас было не очень развито это аудирование. Как правило, мы изучали просто лексику, грамматику, пересказы текстов шли, а аудирования у нас не было.

В возрасте 30 плюс. Можно ли одновременно выучить несколько иностранных языков – подробнее здесь.

# Иностранные языки # общество # Алеся Лакина # Ольга Бурштын

Другие новости рубрики

Все новости
В возрасте 30 плюс. Можно ли одновременно выучить несколько иностранных языков?
30 апреля 2024 21:09

В возрасте 30 плюс. Можно ли одновременно выучить несколько иностранных языков?

Лазуткин: элитные западные школы напоминают казарму – спорт, свежий воздух. А у нас это всё бесплатно
30 апреля 2024 21:05

Лазуткин: элитные западные школы напоминают казарму – спорт, свежий воздух. А у нас это всё бесплатно

Раскрыты новые факты о создании Спасо-Преображенского храма в Полоцке – посетили святыню
30 апреля 2024 21:01

Раскрыты новые факты о создании Спасо-Преображенского храма в Полоцке – посетили святыню

Лазуткин о расслоении общества на примере школы: «Это скотская позиция, с которой мы боремся»
30 апреля 2024 20:47

Лазуткин о расслоении общества на примере школы: «Это скотская позиция, с которой мы боремся»

В Минской области не выявлено превышения содержания радионуклидов в воде и продуктах
30 апреля 2024 20:36

В Минской области не выявлено превышения содержания радионуклидов в воде и продуктах

Лазуткин: пока ситуацию можно остановить, Лукашенко предлагает начать переговоры и завершить конфликт
30 апреля 2024 20:15

Лазуткин: пока ситуацию можно остановить, Лукашенко предлагает начать переговоры и завершить конфликт

Лукашенко о выпускных: ты побогаче – лимузин заказал. Это отвратительно – надо взять это на контроль!
30 апреля 2024 20:02

Лукашенко о выпускных: ты побогаче – лимузин заказал. Это отвратительно – надо взять это на контроль!

Лазуткин: мы для европейцев люди второго сорта. И всегда такими были
30 апреля 2024 19:59

Лазуткин: мы для европейцев люди второго сорта. И всегда такими были

Лукашенко о развитии технологий: «У нас много чего под космос создано»
30 апреля 2024 19:41

Лукашенко о развитии технологий: «У нас много чего под космос создано»

Лукашенко: «Материально будем поддерживать тех, кто нам детей рожает. Прежде всего – жильё»
30 апреля 2024 19:39

Лукашенко: «Материально будем поддерживать тех, кто нам детей рожает. Прежде всего – жильё»

Лукашенко – жителям Костюковичского района: «Спасибо за то, что вы настоящие! Нутром чую, что вы настоящие»
30 апреля 2024 19:38

Лукашенко – жителям Костюковичского района: «Спасибо за то, что вы настоящие! Нутром чую, что вы настоящие»

Александру Лукашенко в Костюковичском районе показали работу за ткацкими станками
30 апреля 2024 19:37

Александру Лукашенко в Костюковичском районе показали работу за ткацкими станками