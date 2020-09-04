Изучать правила дорожного движения можно глядя на свои пятки. Как ГАИ помогает сохранить жизнь?

Новости Беларуси. Ежегодно на дорогах Беларуси погибают более полутысячи человек. Сохранить жизнь и предотвратить трагедию – непростая задача для сотрудников Госавтоинспекции, особенно если речь идет о детях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почему первые дни сентября особенно опасны для детей и что делать родителям? Рассказывает Станислав Соловей Ощутить себя на месте инспектора ГАИ и выучить правила дорожного движения в атмосфере праздника, оказывается, не только возможно, но и эффективно. Подробнее в материале Кристины Протосовицкой.

180 малышей, воспитанники Парохонского детского сада. Урок правил дорожного движения изменил свой формат.

– Понравилась тебе в машинке у нас, да?

– Да.

– Будешь милиционером со мной, да?

Теперь изучать правила дорожного движения можно прямо глядя на свои пятки. Носки с необычным дизайном – ноу-хау для детей от инспекторов ГАИ. В подарок и компьютер с обучающим курсом тестов и мультфильмов.

Александр Ковалевич, воспитанник Парохонского детского сада:

Узнал, что знаки, что на велосипеде только надо в 16, когда будет много-много годиков. Переезжать дорогу самому нельзя. А если бандит сбежит, то надо включить сирену, чтобы машину пропускали туда, куда надо.

Агрогородок Парохонск – один из самых динамично развивающихся в стране. Численность населения почти 3 тысячи человек. Шестая часть – это дети.

Галина Тимошевич, жительница агрогородка Парохонск:

Неделю назад с мужем ехали, шла компания молодых парней, 6 класс, буквально перед самыми колесами перебежали дорогу. Видя что едет автомобиль, они несмотря ни на что просто побежали, где нет даже обозначающих знаков, которые (говорят, что – прим. ред.) можно переходить. Я считаю, что для этого и нужны люди, которые будут им рассказывать, как на самом деле нужно.

Только за этот год на территории Брестской области с участием детей произошли 37 дорожных аварий. В результате один ребенок погиб, а 41 получил травмы различной степени тяжести.

Наталия Милюкова, официальный представитель ГАИ УВД Брестского облисполкома:

Буквально 31 августа произошла дорожная авария на территории Ляховичского района, которая унесла жизнь 15-летней школьницы. И именно несоблюдение правил дорожного движения привело к тому, что ребенок погиб на дороге.

В интерактивной и легкой форме детям рассказывают то, что в будущем, возможно, сохранит им жизнь.

София Бондаренко, ученица Парохонской средней школы:

Обычно я езжу или по тротуарам, или по краю дороги. Чтобы машины видели, как мы ездим.

Владислав Шафран, ученик Парохонской средней школы:

Хочу учиться на милиционера. Потому что они знают правила дорожного движения и защищают детей, подростков.

Многодетная мама Наталья Мелюх без двухколесного транспорта никуда. И на работу, и в магазин. Теперь маленький Марк добираться в сад будет в удобном кресле. К слову, отечественного производителя.

Мягкое, удобное для ребенка и хорошо их везти.

Госавтоинспекция позаботилась и о тех, кто предпочитает не совсем стандартный способ передвижения. Михаил Лаварко, как и сотни сельчан по всей стране, не мыслит свою жизнь без огорода. Теперь и он, и новый урожай будут в безопасности.

Михаил Лаварко, житель агрогородка Парохонск:

– Тракторец нравится тоже, все ж-таки не руками.

– В чем он вам помощник?

– Во всем – начиная с пахоты и до посевной. И уборка.

Гужевой транспорт в свое время был главным. Теперь уступить дорогу приходится автомобилистам.

Кристина Протосовицкая, СТВ:

Феррари по кличке Калина. Самый деревенский из всех видов транспорта. Безопасность прежде всего. Светоотражающие элементы – трех цветов. Теперь и лошадка и человек будут заметны в темноте.