Изучать правила дорожного движения можно глядя на свои пятки. Как ГАИ помогает сохранить жизнь?
Новости Беларуси. Ежегодно на дорогах Беларуси погибают более полутысячи человек. Сохранить жизнь и предотвратить трагедию – непростая задача для сотрудников Госавтоинспекции, особенно если речь идет о детях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Ощутить себя на месте инспектора ГАИ и выучить правила дорожного движения в атмосфере праздника, оказывается, не только возможно, но и эффективно.
Подробнее в материале Кристины Протосовицкой.
180 малышей, воспитанники Парохонского детского сада. Урок правил дорожного движения изменил свой формат.
– Понравилась тебе в машинке у нас, да?
– Да.
– Будешь милиционером со мной, да?
Теперь изучать правила дорожного движения можно прямо глядя на свои пятки. Носки с необычным дизайном – ноу-хау для детей от инспекторов ГАИ. В подарок и компьютер с обучающим курсом тестов и мультфильмов.
Александр Ковалевич, воспитанник Парохонского детского сада:
Узнал, что знаки, что на велосипеде только надо в 16, когда будет много-много годиков. Переезжать дорогу самому нельзя. А если бандит сбежит, то надо включить сирену, чтобы машину пропускали туда, куда надо.
Агрогородок Парохонск – один из самых динамично развивающихся в стране. Численность населения почти 3 тысячи человек. Шестая часть – это дети.
Галина Тимошевич, жительница агрогородка Парохонск:
Неделю назад с мужем ехали, шла компания молодых парней, 6 класс, буквально перед самыми колесами перебежали дорогу. Видя что едет автомобиль, они несмотря ни на что просто побежали, где нет даже обозначающих знаков, которые (говорят, что – прим. ред.) можно переходить. Я считаю, что для этого и нужны люди, которые будут им рассказывать, как на самом деле нужно.
Только за этот год на территории Брестской области с участием детей произошли 37 дорожных аварий. В результате один ребенок погиб, а 41 получил травмы различной степени тяжести.
Наталия Милюкова, официальный представитель ГАИ УВД Брестского облисполкома:
Буквально 31 августа произошла дорожная авария на территории Ляховичского района, которая унесла жизнь 15-летней школьницы. И именно несоблюдение правил дорожного движения привело к тому, что ребенок погиб на дороге.
В интерактивной и легкой форме детям рассказывают то, что в будущем, возможно, сохранит им жизнь.
София Бондаренко, ученица Парохонской средней школы:
Обычно я езжу или по тротуарам, или по краю дороги. Чтобы машины видели, как мы ездим.
Владислав Шафран, ученик Парохонской средней школы:
Хочу учиться на милиционера. Потому что они знают правила дорожного движения и защищают детей, подростков.
Многодетная мама Наталья Мелюх без двухколесного транспорта никуда. И на работу, и в магазин. Теперь маленький Марк добираться в сад будет в удобном кресле. К слову, отечественного производителя.
Мягкое, удобное для ребенка и хорошо их везти.
Госавтоинспекция позаботилась и о тех, кто предпочитает не совсем стандартный способ передвижения. Михаил Лаварко, как и сотни сельчан по всей стране, не мыслит свою жизнь без огорода. Теперь и он, и новый урожай будут в безопасности.
Михаил Лаварко, житель агрогородка Парохонск:
– Тракторец нравится тоже, все ж-таки не руками.
– В чем он вам помощник?
– Во всем – начиная с пахоты и до посевной. И уборка.
Гужевой транспорт в свое время был главным. Теперь уступить дорогу приходится автомобилистам.
Кристина Протосовицкая, СТВ:
Феррари по кличке Калина. Самый деревенский из всех видов транспорта. Безопасность прежде всего. Светоотражающие элементы – трех цветов. Теперь и лошадка и человек будут заметны в темноте.
Из трех в шестьдесят. Не важно, сколько лет участнику дорожного движения – усвоить урок безопасности стоит каждому. Акция продолжается. На очереди – Малорита.