Почему первые дни сентября особенно опасны для детей и что делать родителям? Рассказывает Станислав Соловей

Новости Беларуси. Тему безопасности детей на дорогах и в целом дорожную обстановку в программе Новости «24 часа» обсудили со Станиславом Соловьем. Татьяна Савчик, СТВ:

Начался учебный год, дети пошли в школу. Как всегда, на первый план выходит их безопасность. Есть ли уже какая-то статистика – есть ли пострадавшие в ДТП дети?

Станислав Соловей, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Да, действительно, к сожалению практически каждый день на дорогах страны получают травмы дети. Всего с начала года 16 несовершеннолетних погибли в дорожно-транспортных происшествиях, еще более 270 получили различные травмы. К сожалению, мы видим, что количество пострадавших увеличивается именно в тот период, когда начинается учеба, когда дети приехали где-то из деревень. Где-то они не привыкли к интенсивному движению в городе, где-то, наверное, ослаблен контроль со стороны родителей – дети остаются предоставленными сами себе. Вот это все вкупе дает такую опасность, которая грозит детям в эти первые дни сентября, пока они не привыкнут к достаточно интенсивному движению в городе. Провести ребенка по безопасному маршруту в школу, взять его за руку Татьяна Савчик:

На ваш взгляд, водители как относятся к тому, что на улицах уже стало много детей? И появилась ли какая-то осознанность, что нужно ездить аккуратнее.

Станислав Соловей:

Водители, конечно же, понимают, что началась учеба и все чаще можно встретить ребенка на дороге. Поэтому многие прислушиваются к тем рекомендациям, которые, в свою очередь, мы доносим до всех. Это быть очень внимательными, проезжая пешеходные переходы: нужно помнить, что из-за стоящего транспорта может выйти ребенок. Нужно очень аккуратно проезжать какие-то проезды вблизи дошкольных учреждений, вблизи школ. И в принципе взрослые это осознают. Родители тоже достаточно часто прибегают к тому, что мы им рекомендуем, особенно в первые дни собственным примером показать, как необходимо вести себя на дороге. Провести ребенка по безопасному маршруту в школу, взять его за руку. Переходя, например, проезжую часть, еще раз напомнить, что нужно делать. Необходимо именно рассказать про самые опасные участки на пути в школу. И если это сделать с ребенком два-три раза, то он, скажем так, автоматически будет понимать, где ему нужно сконцентрироваться для того, чтобы в случае появления опасности на нее среагировать. Достаточно плотное движение велосипедистов мы наблюдаем после 1 сентября Татьяна Савчик:

Сегодня на улицах города заметно прибавилось велосипедистов среди как взрослых, так и детей. Какую лепту они вносят в дорожную ситуацию?

Станислав Соловей:

Достаточно плотное движение велосипедистов мы наблюдаем после 1 сентября. Многие подростки сели на велосипеды, и это в какой-то степени осложняет, конечно же, движение для водителей, потому что где-то велодорожки пересекают проезжую часть дороги, где-то велодорожки граничат с проезжай частью. Поэтому достаточно плотное движение велосипедистов, в свою очередь, заставляет водителей быть более внимательными. Но и также мы обращаемся ко всем велосипедистам. Необходимо помнить, что чтобы переходить проезжую часть дороги, необходимо спешиваться, если нет специальной разметки. Необходимо помнить о том, что очень часто водитель не имеет физической возможности заметить, если велосипедист на большой скорости приближается к дороге и хочет проехать, например, по пешеходному переходу. Таких конфликтных ситуаций достаточно много, поэтому на дороге должно быть взаимоуважение и каждый должен думать о своей безопасности. К сожалению, у детей, особенно маленьких, еще это чувство самосохранения не сформировано, поэтому по сути вся ответственность за их безопасность лежит на взрослых. Дорожные ситуации говорят о том, что очень часто родители пренебрегают безопасностью детей Татьяна Савчик:

Какая в целом дорожная обстановка в стране?