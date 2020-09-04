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Наталья Кочанова встретилась с председателями районных Советов депутатов Минской области

04 сентября 2020 18:10
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Новости Беларуси. На депутатский корпус сегодня возложены серьезные и ответственные задачи. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с председателями районных Советов депутатов Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова встретилась с председателями районных Советов депутатов Минской области-1

Те, кто работает на местах – ближе всего к людям. Поэтому качество и условия жизни населения во многом зависят от работы, проводимой органами местного управления. Именно депутаты должны владеть актуальной информацией о жизни людей в регионах, знать, какая там социально-экономическая и общественно-политическая ситуация.

Наталья Кочанова встретилась с председателями районных Советов депутатов Минской области-4

Такая работа напрямую с населением позволит принимать правильные решения и разрабатывать законопроекты, востребованные временем.

# Государственная социальная политика # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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