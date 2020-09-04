Руслан говорит, что у него украли голос на выборах. Как в Беларуси манипулируют подростками ради политики?

Новости Беларуси. Руслану 17 лет, он сирота и, видимо, во многом поэтому кому-то показалось хорошей идеей использовать его образ в протестном движении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди прочих политических лозунгов Руслан говорит, что у него украли голос на выборах. Каким образом это удалось сделать, остается загадкой, ведь парень в силу своего возраста не обладает избирательным правом. Журналисты пообщались с юным активистом и его окружением.

Симпатичный юноша – сирота, без отца и матери – вот еще один трогательный образ протестного движения. Про Руслана из Витебска весь интернет узнал, когда оппозиционные каналы опубликовали интервью с молодым человеком. Возле знания МВД после участия в митинге его сняли на видео в компании друзей. – Вот наш герой. Это Руслан. Сколько тебе лет?

– Мне 17, мне в ноябре 18.

– 17 лет и ты сирота, так?

– Да.

– Значит, ты выражал свои политические взгляды и иные интересы?

Женщина на видео не скрывает, что Руслан сирота и ему нет 18 лет. При этом сам парень думает, что его голос украли, хотя в выборах он пока участвовать не может. При этом Руслан не верит, что им умело манипулируют.

Меня никто не тянет в политику. Это мой осознанный выбор. Каждого человека нужно уважать выбор. И то, что человек делает – это политическая его позиция.

Руслан получает профессию продавца-кассира. За партой лицея он только год, но, возможно, уроков истории в учебном плане не хватает. Да и сами уличные наставники объяснить основные тезисы методички не смогли.

Никто не имеет права запретить носить мне, допустим, эту футболку. Или ходить с флагом, который был в 1918 году. Когда Лукашенко еще... Когда Лукашенко стал на пост еще Президента, вот он тоже тогда был под этим флагом – БЧБ.

Сегодня отца мальчику заменяет директор лицея, где он обучается. Руслан Васильевич Винокуров – официальный опекун юного оппозиционера. Найти общий язык Руслану-старшему с Русланом-младшим оказалось непросто. В лицее учатся 27 человек, от которых отказались родные родители. Манипулировать детьми с трудной судьбой оказалось очень просто.

Конечно, работать с ними непросто. Значит, дети разные. Есть вопросы и с социализацией – особенно те, которые приходят – первые курсы. Когда ребенок приходит из детского дома, у него появляется свободное время, у него появляются свободные денежные средства. И наша задача, задача администрации – есть цели максимально плотно вовлечь таких детей в созидательную деятельность.

О том, что такое защита прав человека, Руслан тоже пока понимает по-своему. Его миссия на сегодня – добиться права для учеников курить. Прямо возле лицея.

С первых дней обучения в лицее, конечно, он себя позиционирует как защитник интересов детей. Старался он, пробовал возглавить движение среди детей по тому, чтобы было разрешено курить на территории лицея и так далее. И вот эти вот, конечно, вопросы есть.

Что будет с Русланом дальше и как на самом деле помочь одинокому ребенку? Эти вопросы новых протестных приятелей пока не сильно интересуют. Заботиться о будущей жизни мальчика приходится именно педагогам лицея. Здесь от него никто не отвернется.