Гендиректор ЖКХ области рассказал, как убирают Минск после акций протеста

Новости Беларуси. Самый вежливый протест, где митингующие разуваются, прежде чем встать на скамью, – это красивая картинка из Telegram-канала. Чтобы наутро после «массовых гуляний» Минск был чистым, коммунальщикам приходится работать в несколько раз больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Шашок, генеральный директор Государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области»:

Эти так называемые мирные, не затрагивающие ничьи интересы протесты… После всех этих протестов службы ЖКХ тратят дополнительно и силы, и средства на уборку мест проведения этих так называемых протестов. Я не видел ни по одному оппозиционному каналу съемки и показа той ситуации, которая остается после этих акций – это надо идти, выметать, выгребать город в лучшем случае. В худшем – еще и восстановление порушенного благоустройства, малых архитектурных форм, знаков по организации дорожного движения, элементов организации дорожного движения.

Я уже не говорю о том, что, если бы мы не восстанавливали фасады зданий и элементы улично-дорожной разметки, сегодня водители бы уже не знали, куда ехать. Потому что все зарисовано какими-то непонятными символами, непонятными знаками.