Школьники из Молодечно поразили жюри на фестивале китайскай культуры

Новости Беларуси. Школьники из Молодечно стали призерами первого фестиваля китайской культуры, который прошел в Минске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Девочки из гимназии № 6 подготовили музыкальную композицию на китайском языке, которая поразила жюри и зрителей.

Вера Улизько, учащаяся гимназии №6 Молодечно:

Я изучаю китайский язык уже 3 года. К конкурсу мы готовились примерно с нового года, были очень рады, так как совершенно не ожидали этого.



Китайский язык в школе изучают в течение 5 лет. В интересной форме предмет преподает учитель-волонтер из Китая, что дает хорошие результаты. После серьезной подготовки, в текущем году ученик Павел Русак, занял первое место в заключительном этапе олимпиады по китайскому языку.

Павел Русак, учащийся гимназии №6 Молодечно:

Это совершенно другой язык, не похож на европейский. Он достаточно сложный и иероглифы, как изобразительное искусство. Это нравится.