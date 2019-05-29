Школьники из Молодечно поразили жюри на фестивале китайскай культуры
Новости Беларуси. Школьники из Молодечно стали призерами первого фестиваля китайской культуры, который прошел в Минске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Девочки из гимназии № 6 подготовили музыкальную композицию на китайском языке, которая поразила жюри и зрителей.
Вера Улизько, учащаяся гимназии №6 Молодечно:
Я изучаю китайский язык уже 3 года. К конкурсу мы готовились примерно с нового года, были очень рады, так как совершенно не ожидали этого.
Китайский язык в школе изучают в течение 5 лет. В интересной форме предмет преподает учитель-волонтер из Китая, что дает хорошие результаты. После серьезной подготовки, в текущем году ученик Павел Русак, занял первое место в заключительном этапе олимпиады по китайскому языку.
Павел Русак, учащийся гимназии №6 Молодечно:
Это совершенно другой язык, не похож на европейский. Он достаточно сложный и иероглифы, как изобразительное искусство. Это нравится.
Сейчас школа начинает сотрудничество с лингвистическим университетом в городе Ченду. В 2020 году школьники поедут перенимать опыт в Китай, а студенты из Поднебесной зимой посетят Молодечно.