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Изучают китайский, играют в Робинзонов и постигают азы единоборств. Чем ещё занимаются современные дети в детском лагере?

22 июля 2018 18:59
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Новости Беларуси. Лично для меня школьный лагерь – это «Зарницы», «Казаки-разбойники», песни у костра, традиции рассказывать страшилки на ночь и мазать друг друга зубной пастой. Танцы – куда же без них. В общем, все то, что определяет романтику времяпрепровождения советского школьника, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Изучают китайский, играют в Робинзонов и постигают азы единоборств. Чем ещё занимаются современные дети в детском лагере?-1

Изучают китайский, играют в Робинзонов и постигают азы единоборств. Чем ещё занимаются современные дети в детском лагере?-3

Но, как известно, ничто не вечно под луной. Меняются поколения – меняются игры. Во что играют современные школьники и осталось ли в школьном лагере место для классической романтики?

Такой вид отдыха, как детский лагерь, и в XXI веке не потерял свою актуальность. А нынешнее поколение, как и знаменитые некогда на весь Союз школьники Петров и Васечкин, задаются одним и тем же вопросом – «Зачем человеку каникулы?».

Хотя отдых с тех пор немного трансформировался, ЗОЖ до сих пор в тренде. Но к пионерболу, вышибалам и шахматам добавились более модные виды спорта.

Физические упражнения, как известно, укрепляют не только тело, но и дух. А в детском лагере школьники проходят все этапы взросления.

Изучают китайский, играют в Робинзонов и постигают азы единоборств. Чем ещё занимаются современные дети в детском лагере?-6

Кирилл Деркачев:
Приседал ночью с подушкой за то, что намазал пастой.

Впрочем, как показал наш опрос, не все отдыхающие чтят эту традицию. Юные скептики отмечают: мазать пастой негигиенично и больно. А еще и обидно. Педагоги подчеркивают, что современные дети действительно стали более ранимы и почти потеряли такую ценную способность – смеяться над собой.

Изучают китайский, играют в Робинзонов и постигают азы единоборств. Чем ещё занимаются современные дети в детском лагере?-9

Евгения Слесарчик, заведующий сектором воспитательной, спортивно-массовой работы и охраны детства:
Дети стали более замкнутые. Принимают близко к сердцу такие шутки над собой. Наши ребята очень любят посиделки. Понимаете, новые встречи, новые знакомства.

Действительно, новые встречи совсем не по-детски трогают юные сердца. А в моде сейчас предлагать даме сразу руку… На которой черным по белому написано имя возлюбленной и телефон.

Душевные терзания знакомы, пожалуй, всем поколениям. А любовь зачастую бывает жестока. Но вот случай, когда раны остаются не только не сердце. К нам обратилась мама 12-летней девочки, которую сверстники познакомили с опасной шалостью.

Изучают китайский, играют в Робинзонов и постигают азы единоборств. Чем ещё занимаются современные дети в детском лагере?-12

Ольга Бутрим, мама, педагог:
Суть этой игры заключается в том, что ребенок задает второму ребенку вопрос – «Какие ты мультики знаешь?». И в то время, пока ребенок думает, второй ребенок трет ему руку, сдирая верхний слой кожи. Очень часто я видела шрамы на руках, ногах, запястьях и на верхней части руки.

Возможно, агрессия из-за недостатка внимания. А может, всему виной гаджеты, которые заполнены играми сомнительного содержания.

Ольга Коршун, корреспондент:
Сколько дней вы можете выжить в лесу без гаджетов?

Изучают китайский, играют в Робинзонов и постигают азы единоборств. Чем ещё занимаются современные дети в детском лагере?-15

Петя Корнеев:
Всю жизнь.

Изучают китайский, играют в Робинзонов и постигают азы единоборств. Чем ещё занимаются современные дети в детском лагере?-18

Направить энергию в нужное русло помогают профессионалы, которые обучают детей владеть огнем, иногда даже мечом, а главное, своими чувствами. Вот так на вид милая блондинка в розовом в один момент превращается в укротительницу стихий.

Изучают китайский, играют в Робинзонов и постигают азы единоборств. Чем ещё занимаются современные дети в детском лагере?-21

Изучают китайский, играют в Робинзонов и постигают азы единоборств. Чем ещё занимаются современные дети в детском лагере?-23

Алиса Рекс:
В школе от мальчиков буду обороняться, когда мальчики обижают. Неприятно.

В палаточном лагере дети играют в настоящих Робинзонов, ходят в походы и варят кашу на костре. Только сейчас разводят огонь профессионально.

Изучают китайский, играют в Робинзонов и постигают азы единоборств. Чем ещё занимаются современные дети в детском лагере?-26

Изучают китайский, играют в Робинзонов и постигают азы единоборств. Чем ещё занимаются современные дети в детском лагере?-28

Изучают китайский, играют в Робинзонов и постигают азы единоборств. Чем ещё занимаются современные дети в детском лагере?-30

Изучают китайский, играют в Робинзонов и постигают азы единоборств. Чем ещё занимаются современные дети в детском лагере?-32

Ярослав Артаев:
Когда нет электричества, газа, всё делается с помощью костра.

Рациональный подход – вот отличительная черта нашего времени. Это отражается даже в играх. Родители хотят, чтобы и летом ребенок продолжал учиться. Только на каникулах делают это более неформально.

Уже с самого утра занятия по китайскому языку и каллиграфия.

Изучают китайский, играют в Робинзонов и постигают азы единоборств. Чем ещё занимаются современные дети в детском лагере?-35

Судя по мировым тенденциям, этот навык точно пригодится в жизни, как бы не было тяжело в учении.

Изучают китайский, играют в Робинзонов и постигают азы единоборств. Чем ещё занимаются современные дети в детском лагере?-38

Ольга Коршун:
В китайском языке 50-80 тысяч иероглифов. Чтобы читать газеты, нужно знать примерно 500 таких знаков. А вот выпускник ВУЗа осваивает около 1000 иероглифов. Чтобы белорусским  детям и даже взрослым научиться правильно писать хотя бы один иероглиф, нужно потратить достаточно много времени и усилий.

Изучают китайский, играют в Робинзонов и постигают азы единоборств. Чем ещё занимаются современные дети в детском лагере?-41

Профессиональный организатор летнего детского отдыха отмечает: резиночка, мячик и скакалка – каменный век для наших детей. Они предпочитают интеллектуальный отдых.

Изучают китайский, играют в Робинзонов и постигают азы единоборств. Чем ещё занимаются современные дети в детском лагере?-44

Татьяна Барановская, руководитель летнего лагеря:
Они разбираются в сложнейших бизнес-играх, но простой игры на пальчиках и ладошках нет в багаже.

Изучают китайский, играют в Робинзонов и постигают азы единоборств. Чем ещё занимаются современные дети в детском лагере?-47

Мысль педагога подтверждают и наши наблюдения. Дети слышали о казаках-разбойниках и прыжках через резиночку, но осознанно выбирают другие игры.

Дети:
Мафия, пиф-паф, зоопарк, дубль...

Возможно, некоторые традиции нашего детства не пережили нового времени. А к играм сейчас подходят более взвешенно. Но романтика, когда-то наполнявшая летние смены и детские сердца, есть и сегодня. Просто и наши дети, и наши песни стали немного другими.

Изучают китайский, играют в Робинзонов и постигают азы единоборств. Чем ещё занимаются современные дети в детском лагере?-50

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Евгения Слесарчик # Ольга Коршун # Фотофакт

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