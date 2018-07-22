Изучают китайский, играют в Робинзонов и постигают азы единоборств. Чем ещё занимаются современные дети в детском лагере?

Новости Беларуси. Лично для меня школьный лагерь – это «Зарницы», «Казаки-разбойники», песни у костра, традиции рассказывать страшилки на ночь и мазать друг друга зубной пастой. Танцы – куда же без них. В общем, все то, что определяет романтику времяпрепровождения советского школьника, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но, как известно, ничто не вечно под луной. Меняются поколения – меняются игры. Во что играют современные школьники и осталось ли в школьном лагере место для классической романтики? Такой вид отдыха, как детский лагерь, и в XXI веке не потерял свою актуальность. А нынешнее поколение, как и знаменитые некогда на весь Союз школьники Петров и Васечкин, задаются одним и тем же вопросом – «Зачем человеку каникулы?». Хотя отдых с тех пор немного трансформировался, ЗОЖ до сих пор в тренде. Но к пионерболу, вышибалам и шахматам добавились более модные виды спорта. Физические упражнения, как известно, укрепляют не только тело, но и дух. А в детском лагере школьники проходят все этапы взросления.

Кирилл Деркачев:

Приседал ночью с подушкой за то, что намазал пастой. Впрочем, как показал наш опрос, не все отдыхающие чтят эту традицию. Юные скептики отмечают: мазать пастой негигиенично и больно. А еще и обидно. Педагоги подчеркивают, что современные дети действительно стали более ранимы и почти потеряли такую ценную способность – смеяться над собой.

Евгения Слесарчик, заведующий сектором воспитательной, спортивно-массовой работы и охраны детства:

Дети стали более замкнутые. Принимают близко к сердцу такие шутки над собой. Наши ребята очень любят посиделки. Понимаете, новые встречи, новые знакомства. Действительно, новые встречи совсем не по-детски трогают юные сердца. А в моде сейчас предлагать даме сразу руку… На которой черным по белому написано имя возлюбленной и телефон. Душевные терзания знакомы, пожалуй, всем поколениям. А любовь зачастую бывает жестока. Но вот случай, когда раны остаются не только не сердце. К нам обратилась мама 12-летней девочки, которую сверстники познакомили с опасной шалостью.

Ольга Бутрим, мама, педагог:

Суть этой игры заключается в том, что ребенок задает второму ребенку вопрос – «Какие ты мультики знаешь?». И в то время, пока ребенок думает, второй ребенок трет ему руку, сдирая верхний слой кожи. Очень часто я видела шрамы на руках, ногах, запястьях и на верхней части руки. Возможно, агрессия из-за недостатка внимания. А может, всему виной гаджеты, которые заполнены играми сомнительного содержания. Ольга Коршун, корреспондент:

Сколько дней вы можете выжить в лесу без гаджетов?

Петя Корнеев:

Всю жизнь.

Направить энергию в нужное русло помогают профессионалы, которые обучают детей владеть огнем, иногда даже мечом, а главное, своими чувствами. Вот так на вид милая блондинка в розовом в один момент превращается в укротительницу стихий.

Алиса Рекс:

В школе от мальчиков буду обороняться, когда мальчики обижают. Неприятно. В палаточном лагере дети играют в настоящих Робинзонов, ходят в походы и варят кашу на костре. Только сейчас разводят огонь профессионально.

Ярослав Артаев:

Когда нет электричества, газа, всё делается с помощью костра. Рациональный подход – вот отличительная черта нашего времени. Это отражается даже в играх. Родители хотят, чтобы и летом ребенок продолжал учиться. Только на каникулах делают это более неформально. Уже с самого утра занятия по китайскому языку и каллиграфия.

Судя по мировым тенденциям, этот навык точно пригодится в жизни, как бы не было тяжело в учении.

Ольга Коршун:

В китайском языке 50-80 тысяч иероглифов. Чтобы читать газеты, нужно знать примерно 500 таких знаков. А вот выпускник ВУЗа осваивает около 1000 иероглифов. Чтобы белорусским детям и даже взрослым научиться правильно писать хотя бы один иероглиф, нужно потратить достаточно много времени и усилий.

Профессиональный организатор летнего детского отдыха отмечает: резиночка, мячик и скакалка – каменный век для наших детей. Они предпочитают интеллектуальный отдых.

Татьяна Барановская, руководитель летнего лагеря:

Они разбираются в сложнейших бизнес-играх, но простой игры на пальчиках и ладошках нет в багаже.