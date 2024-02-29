«Изучает иллюзии человека». Что такое философия сюцай?

Високосный год – год-загадка. 29 февраля приписывают разные мистические события, и год в целом обвиняют в трудностях и неудачах. Родиться 29 февраля – удача или наказание, как живется тем, кто появился на свет в лишний день календаря, и можно ли провести какие-то особые ритуалы для того, чтобы весь год складывался удачно. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ксения Вишневская, мастер сюцай, сертифицированный цифровой коуч:

Философия сюцай изучает иллюзии человека. Есть такое выражение: планеты управляют невеждами, мудрецы управляют планетами. Именно философия сюцай рассказывает об иллюзиях человека. Все, что мы думаем о себе, о ком-то – это наши иллюзии. Нам в этой жизни важно эти иллюзии перевести в состояние реальности. Если другие – нумерология, многие науки объясняют, кто ты, какие у тебя таланты, способности, то философия сюцай рассказывает, что с этим делать. Какие нужно шаги, как свои иллюзии разрушить, как разрушить убеждения, как работать со страхами. То есть все зашифровано в дате рождения. Если понять, что главной целью у человека на Земле является развитие его сознания, то по сути своей – дате рождения, каждый пришел страдать. Потому что, когда что-то происходит не так, как мы хотим, начинаем выражать несогласие, бороться и, как следствие теряем, энергию. Наука сюцай учит понять свои иллюзии, что это не так, как есть. То есть развитие тонкого интеллекта – это когда ты каждую секунду задаешь себе вопрос: почему я так реагирую, кто передо мной, что хочет этот человек?

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Это про принятие, наверное?

Ксения Вишневская:

Да, принять – это понять, что есть моя субъективная реальность, а есть – объективная. Поэтому в своей дате рождения, если мы поймем, разберемся и разберем этот квест, рано или поздно станем счастливыми людьми. Счастливых людей, согласно статистике философии сюцай, только 3 %. Есть такой принцип Парето: 80 % неуспешных людей и 20 % успешных. Сюцай еще глубже эти 20 % расшифровывает, финальной точкой является, что только 3 % людей счастливых. Для этого нужно разгадать этот квест, понять ход своих мыслей, свои действия.

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