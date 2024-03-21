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В Купаловском театре показали премьеру классической белорусской пьесы «Пісаравы імяніны»

21 марта 2024 17:50
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Яркая, искрометная, пластичная, с особым колоритом и юмором. В Национальном академическом театре имени Янки Купалы очередная премьера. Зрителям представили музыкальную комедию «Пісаравы імяніны» по Владиславу Голубку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Реплики из произведений драматурга звучат в стенах Купаловского не впервые. Пьеса Голубка уже была представлена на именитых подмостках в 1921 году.

Про новые голоса и современное прочтение классического белорусского произведения в репортаже Татьяны Сидоренко.

В Купаловском театре показали премьеру классической белорусской пьесы «Пісаравы імяніны»-1

Мелодичный белорусский язык, веселые танцы и песни под аккомпанемент оркестра, народный колорит и даже клубок интриг… «Писаревы именины» вновь на сцене Купаловского. В 1921 году пьесу Владислава Голубка уже представляли широкой публике. Только другой состав.

В Купаловском театре показали премьеру классической белорусской пьесы «Пісаравы імяніны»-4

Постановка Флориана Ждановича осталась в летописи белорусского искусства. Сегодня новое звучание классического произведения. Большая ответственность, которую не побоялось взять на себя молодое актерское сообщество. Два месяца репетиций – и свежий театральный продукт готов к показу.

В Купаловском театре показали премьеру классической белорусской пьесы «Пісаравы імяніны»-7

Павел Маринич, режиссер-постановщик спектакля «Пісаравы імяніны»:
В спектакле занят молодой состав театра, молодые артисты. Но в пьесе так и прописано, что все они до 30 лет, поэтому трудностей у нас не составляло, что придется какой-то девочке или мальчику играть бабушку или дедушку.

В Купаловском театре показали премьеру классической белорусской пьесы «Пісаравы імяніны»-10

Для Александры Гранстрем, которая выступила в роли художника-постановщика спектакля, сценическое оформление – дипломная работа. Наряд театральной площадки с белорусским колоритом визуализирует произведение Голубка. Как отмечает художник, ее работа – это своеобразный поклон драматургу.

Подробнее в сюжете.

# Театр # общество # Татьяна Сидоренко

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