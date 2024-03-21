В Купаловском театре показали премьеру классической белорусской пьесы «Пісаравы імяніны»

Яркая, искрометная, пластичная, с особым колоритом и юмором. В Национальном академическом театре имени Янки Купалы очередная премьера. Зрителям представили музыкальную комедию «Пісаравы імяніны» по Владиславу Голубку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Реплики из произведений драматурга звучат в стенах Купаловского не впервые. Пьеса Голубка уже была представлена на именитых подмостках в 1921 году. Про новые голоса и современное прочтение классического белорусского произведения в репортаже Татьяны Сидоренко.

Мелодичный белорусский язык, веселые танцы и песни под аккомпанемент оркестра, народный колорит и даже клубок интриг… «Писаревы именины» вновь на сцене Купаловского. В 1921 году пьесу Владислава Голубка уже представляли широкой публике. Только другой состав.

Постановка Флориана Ждановича осталась в летописи белорусского искусства. Сегодня новое звучание классического произведения. Большая ответственность, которую не побоялось взять на себя молодое актерское сообщество. Два месяца репетиций – и свежий театральный продукт готов к показу.

Павел Маринич, режиссер-постановщик спектакля «Пісаравы імяніны»:

В спектакле занят молодой состав театра, молодые артисты. Но в пьесе так и прописано, что все они до 30 лет, поэтому трудностей у нас не составляло, что придется какой-то девочке или мальчику играть бабушку или дедушку.