В Купаловском театре показали премьеру классической белорусской пьесы «Пісаравы імяніны»
Яркая, искрометная, пластичная, с особым колоритом и юмором. В Национальном академическом театре имени Янки Купалы очередная премьера. Зрителям представили музыкальную комедию «Пісаравы імяніны» по Владиславу Голубку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Реплики из произведений драматурга звучат в стенах Купаловского не впервые. Пьеса Голубка уже была представлена на именитых подмостках в 1921 году.
Про новые голоса и современное прочтение классического белорусского произведения в репортаже Татьяны Сидоренко.
Мелодичный белорусский язык, веселые танцы и песни под аккомпанемент оркестра, народный колорит и даже клубок интриг… «Писаревы именины» вновь на сцене Купаловского. В 1921 году пьесу Владислава Голубка уже представляли широкой публике. Только другой состав.
Постановка Флориана Ждановича осталась в летописи белорусского искусства. Сегодня новое звучание классического произведения. Большая ответственность, которую не побоялось взять на себя молодое актерское сообщество. Два месяца репетиций – и свежий театральный продукт готов к показу.
Павел Маринич, режиссер-постановщик спектакля «Пісаравы імяніны»:
В спектакле занят молодой состав театра, молодые артисты. Но в пьесе так и прописано, что все они до 30 лет, поэтому трудностей у нас не составляло, что придется какой-то девочке или мальчику играть бабушку или дедушку.
Для Александры Гранстрем, которая выступила в роли художника-постановщика спектакля, сценическое оформление – дипломная работа. Наряд театральной площадки с белорусским колоритом визуализирует произведение Голубка. Как отмечает художник, ее работа – это своеобразный поклон драматургу.
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