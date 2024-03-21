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Лукашенко подписал указ об увеличении лимита сверхурочных работ в промышленных организациях

21 марта 2024 17:47
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Указ о сверхурочной и работе в выходные дни в промышленных организациях подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, согласно документу, при возникновении производственной и экономической необходимости может быть увеличен лимит сверхурочных работ.

Лукашенко подписал указ об увеличении лимита сверхурочных работ в промышленных организациях-1

Для этого вопрос необходимо будет согласовать с профсоюзом и самими сотрудниками. Кроме того, наниматель должен будет проинформировать о возникновении такой ситуации Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты. Принятие документа позволит максимально задействовать компетентных работников для оперативного решения важнейших стратегических задач в производстве. Отметим, просьба отрегулировать некоторые положения законодательства прозвучала в адрес главы государства в январе во время посещения Президентом завода «БЕЛДЖИ».

# Закон # общество # Александр Лукашенко

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