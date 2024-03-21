Победителей проекта «100 идей для Беларуси» выбирают в Минске

Электромобили, лекарственные препараты и атомная энергетика. 21 марта в Минске выберут победителей проекта «100 идей для Беларуси». В финале за Гран-при борются более 170 участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юные новаторы предлагают разработки в самых разных сферах: от сельского хозяйства и промышленности до медицины и нефтехимии. В 2024 году количество призеров будет рекордным, эксперты определят 30 лучших работ в 10 номинациях. Победители получат финансовую и партнерскую поддержку стартапов. Кроме того, они претендуют на включение в специальный фонд Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

Денис Коржицкий, первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

Мир идет ускоряющимися темпами, прогресс наглядно демонстрирует, как еще вчера там, в прошлом десятилетии, нужно было, например, пять лет, чтобы на рынок вышел продукт, то сейчас все происходит за годы. Этот конкурс как раз таки призван найти в раннем возрасте таланты, которые способны развивать наши разработки, нашу деятельность. В принципе, в конечном итоге это есть конкурентоспособность страны.