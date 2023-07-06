«Наследственные особенности человека». Может ли стресс стать причиной развития генетического заболевания?
Наука в области генетики развивается семимильными шагами. Ученые утверждают, что в ДНК записаны гены, отвечающие за нашу внешность, характер, поведение, способности и, самое главное, здоровье. О том, почему ДНК иногда дает сбой, как диагностировать наследственные заболевания и можно ли их предотвратить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Все болезни от генов. Нам более привычно слышать выражение: все болезни от нервов. Анна, как вы считаете, можно ли разделить эти два понятия, что есть болезни от нервов, а есть болезни от генов?
Анна Щаюк, ученый секретарь Института генетики и цитологии НАН Беларуси:
Конкретно четко разделить на две группы – от нервов и от генов, я думаю, невозможно. Потому что даже те болезни, которые мы говорим от нервов, как-то все-таки взаимосвязаны с генетикой частично. То есть внешние факторы влияют, которые меняют человеческое восприятие каких-то событий. У человека возникает стресс – это также может повлиять на то, как проявятся заложенные наследственные особенности человека. То есть все это…
Наталья Надольская:
В связке?
Анна Щаюк:
Да.
Денис Северов, магистр психологии:
Могу сказать больше, что если бы здесь начал происходить какой-то спор, что главнее, первичнее, то никогда нельзя наверняка утверждать, что психика влияет на наше тело или только тело влияет на наше состояние, нашу психику. Приведу несколько простых примеров. Первое – если у вас дефицит железа в крови, то вы будете мягко, поэтапно входить в состояние депрессии. Все потому, что железо влияет на синтез дофамина в вашем организме, который отвечает за психоэмоциональное состояние. Например, если вы чувствуете, что у вас в теле что-то происходит – это будет снижать ваше настроение. Также в обратную сторону, когда человек находится в состоянии психологического подавления, то это так или иначе будет влиять на его общее состояние физиологии.
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