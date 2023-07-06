«Наследственные особенности человека». Может ли стресс стать причиной развития генетического заболевания?

Наука в области генетики развивается семимильными шагами. Ученые утверждают, что в ДНК записаны гены, отвечающие за нашу внешность, характер, поведение, способности и, самое главное, здоровье. О том, почему ДНК иногда дает сбой, как диагностировать наследственные заболевания и можно ли их предотвратить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Все болезни от генов. Нам более привычно слышать выражение: все болезни от нервов. Анна, как вы считаете, можно ли разделить эти два понятия, что есть болезни от нервов, а есть болезни от генов?